Spalletti – Giuntoli: la strana coppia

Il Mercato non dorme mai. La notte non riposa, si allena e studia. Di giorno opera.

Siamo tutti sul mercato. Chi più chi meno.

Calciatori, dirigenti, allenatori e giornalisti.

Ogni professionista ha il sacrosanto diritto ad ambire al miglioramento.

Il Dovere direi.

In questo stato di cose si trovano i due pezzi da novanta del momento partenopeo.

Stiamo parlando della “strana” coppia Giuntoli-Spalletti.

Alzi la mano chi alla fine del ritiro di Castel di Sangro, avesse scommesso un solo euro su questo Napoli 5.0 e sugli acquisti estivi.

Kvsratskhelia era un illustre sconosciuto. Kim un super eroe da fumetto.

Alzi la mano chi a leggere la lista dei partenti non aveva intravisto un percorso accidentato.

A dispetto di ogni critica, Giuntoli le ha azzeccate tutte. Frutto di uno studio serio ed attento.

Che dire di Spalletti?

Il filosofo scorbutico.

Fino a questo momento perfetto.

Le rotazioni, le scelte, la gestione del gruppo non ammette accezioni. Luciano è stato un robot.

Ma anche un robot ha sentimenti e desideri.

Volontà di crescere.

Migliorare.

Stesso discorso deve farsi per il Direttore.

È giunto il tempo di Giuntoli?

Il destino nel nome.

Ai momento la strana coppia funziona. Sono misteriosi i corsi di un legame a due.

Ed il capo di famiglia?

Per ora silenzio e calma piatta.

