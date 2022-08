Spalletti è l’uomo giusto?

Ci siamo, Amici.

Pochi istanti ed il campo prenderà la parola.

Finalmente avremo argomenti reali su cui far dibattito.

Saranno praticamente esauriti i titoli con il punto di domanda. Tempo di risposte.

Al bando le domande.

È questo uno degli ultimi giorni in cui ci si può concedere lo strano privilegio di far analisi ed ipotesi sul tema calcio moderno in Italia.

“La squadra è incompleta” qualche giorno fa aveva detto Spalletti.

Non aveva chiarito in quali ruoli, in quali uomini, in quali figure.

Incompleta.

È già una discreta sentenza.

Una sentenza sottile.

Un attacco alla Società.

Un abile metter le mani avanti in caso di fragorosa caduta.

Di qui la domanda.

Mr Luciano Spalletti quanto e come ha partecipato alla costruzione della rosa del nuovo Napoli?

Gli uomini arrivati sono il frutto di un colloquio con il tecnico di Certaldo oppure si troverà tra le mani profili inadatti?

Insomma il tecnico, l’allenatore di calcio italiano quanto conta in una campagna acquisti?

Spalletti non è un ultimo, anzi.

Il suo curriculum sebbene non vincente è da piazzato di lusso eppure per quanto ci appare, in questa estate ha “contato” poco.

Il tecnico in Italia dista anni luce da quello inglese.

Non è ministro col portafoglio. Deve affidarsi al direttore.

L’episodio scontro di Juric del Torino col suo direttore ha acceso animi e riflessioni.

E quando il direttore è una figura minore?

I colloqui tra Spalletti e Giuntoli per quel che abbiamo potuto vedere sono stati minimi e gli uomini arrivati sebbene rispondenti ai parametri economici del nuovo Napoli sono incognite per tutti.

Anche per il filosofico Luciano.

In un calcio che non ti perdona nulla, in un calcio che non consente passi falsi, Spalletti ha preparato bene la sua macchina?

I cattivi umori di Politano, Fabian Ruiz, Meret ed altri cento, sono tutti sopiti?

Spalletti è riuscito a saldare il suo spogliatoio?

Quando ci si affaccia ad una era nuova, i ruoli cambiano.

Il vecchio adagio non basta, serve essere preparati a puntino per il nuovo che corre veloce.

Spalletti è l’uomo giusto per questo tempo frenetico che non consente soste in autogrill?

Buon campionato, mister.

