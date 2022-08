Spalletti-Benitez, l’arte di indirizzare

Spalletti

“Credevo in un calcio di valori e di persone, un calcio collettivo. Al Milan per la prima volta trovai i campioni. Io volevo gente non affermata”.

Parole in calce di un uomo che ha cambiato il calcio.

Arrigo Sacchi, nel pomeriggio di oggi ad Istanbul riceve il premio del Presidente 2022.

C’è un calcio prima ed uno dopo Sacchi, la motivazione.

Questo inciso per trattare una prerogativa che fa di un allenatore un personaggio unico.

Uno di quelli che più di altri conosce l’arte della comunicazione, nelle sue mille forme ed ha la capacità di creare sinergie di gruppo e collettivo.

Si spiegano in un sol modo le vittorie.

La sinergia che fa collimare gli aspetti tecnici e quelli umani. A volte quelli tecnici si inchinano al Gruppo.

Claudio Ranieri lo ha insegnato con il suo Leicester ancor prima Bagnoli a Verona del compianto Garella.

Gli uomini prima, sostiene Sacchi. Gli uomini molto prima dei calciatori.

“Devi avere il coraggio di cambiare mentre vinci”.

Severo ed importante il concetto di Rinnovamento in corso d’opera.

È caratteristica dei grandi, la capacità di vedere oltre. Creare rapporti di sinergia e collaborazione anche quando pare inutile.

Investire diversificando è la materia su cui hanno battuto i miei prof universitari.

Quando ti accorgi che il tuo business è calante è già tardi, devi intervenire già durante il festeggiamento della vittoria.

Il giorno dopo è tardi.

Il profilo di quest’uomo nel calcio lo si definisce il “filosofo in tuta”.

L’Italia non ne ha avuti molti, in verità il calcio allontana i pensatori.

Sono scomodi. Zeman addirittura combattuto.

Il business e la filosofia hanno tempi troppo diversi.

Il volley ha avuto Julio Velasco. Il più vincente della storia.

Andrebbe studiato.

Napoli è una città che cammina lenta mentre lo scrivo mi tornano in mente le lezioni di Luciano De Crescenzo. Stoici vs Epicurei.

Napoli non è Milano e non può avere Sacchi.

Sacchi no ma Sarri si.

Sacchi no ma Benitez prima ed ora Spalletti.

Questi nomi sono accomunati da caratteristiche “napoletane”.

Spagna e Toscana. Non è un caso.

I caratteri si formano nei Paesi in cui si cresce.

Gente di mare arrivata nel paese del sole e del mare.

La scuola comica attoriale napoletana per tanto tempo si è alleata con quella Toscana.

Troisi e Benigni sono stati una coppia nella “vita” più che sul palco.

Caratteristiche che consentono di calarsi nel personaggio e nel copione.

Spalletti ama dissertare.

Lo speaking corner lo entusiasma. Apparentemente schivo adora il suo far filosofia nelle interviste. Divaga, parte, inventa e poi torna.

Fa filosofia e questo ai Napoletani piace.

Si sentono portatori di un messaggio alto.

Rivoluzionari. Combattenti del sistema nord.

Benitez aveva lo stesso tratto. Più delicato, più preciso, più diretto. Ma ricordo diverse conferenze in cui più che parlar di calcio, spiegava alla platea di equilibri, sinergie e modi caratteristici del mondo pallone.

Spalletti e Benitez.

Uomini di pensiero perfettamente calati nella realtà partenopea.

Questo pare funzionare.

Il pubblico intervento ieri al Maradona ne è la prova.

C’è fame di Napoli.

Fame di partecipare alla Rivoluzione.

A Napoli c’è sempre spirito da combattimento, è la sindrome dell’offeso che da secoli ci portiamo dietro.

Questi uomini, lo sappia, Spalletti, non sono allenatori, sono comandanti di un esercito arrabbiato.

Caro Luciano è un anno in cui si può scrivere un bel capitolo storico.

La gente ha fame e spinge.

Chi può aver altrettanto?

È un tesoro questa tifoseria.

Filosofi in tuta.

