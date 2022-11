Signori in carrozza, guida il Napoli

Essere azienda top del calcio internazionale è tante cose. Vincere non é sempre essenziale, esserci assolutamente si. Ricordate quando si parla di arrivare primi, secondi, terzi o quarti in campionato?

Primi o secondi nei gironi?

Cambia altroché se cambia.

Son soldi, tanti soldi.

La torta è preziosa ed ogni fetta ha un sapore unico.

Ricavi.

Per comprendere a fondo il significato di questo termine, andrebbero scomodati, tanti provetti “ragionieri”.

Proveremo a raccontarlo alla buona.

Il raggiungimento degli ottavi di Champions, secondo la rivista specializzata, Calcio e finanza, garantisce al Napoli un incasso che si aggira tra i 50 ed 70 milioni di euro.

Non è semplice dare una cifra esatta. Il tutto è in divenire.

La cifra è calcolata tenendo in considerazione 4 diversi parametri.

Bonus partecipazione uguale per tutti, ranking storico decennale, dove si tiene conto delle partecipazioni internazionali, classifica dello scorso campionato e classifica del girone Champions appena concluso. Al tutto è aggiunto un fattore che possiamo definire “appeal”.

Quanto tira il marchio Napoli per il mercato diritti tv?

Attualmente tanto.

Una azienda di vertice non può prescindere dalla Champions.

Non averla centrata negli ultimi tempi era stato un vero flop economico per le casse di De Laurentiis. Proprio lì era nata l’esigenza di proporre un ridimensionamento.

Le cose son ripartite addirittura meglio di come ogni sognatore poteva immaginare.

In questo momento storico il Napoli è la squadra Italiana più ricercata e di conseguenza pagata.

Inter e Milan sono dietro, la Juventus starà ferma per un giro.

Stamattina avevamo scritto che il carrozzone calcio non può fermarsi, non può dormire neppure di notte.

In questo momento il Napoli guida il carrozzone e controlla i biglietti.

Signori in carrozza, comanda il Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati