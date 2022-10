Roma-Napoli, Spalletti: è la somma che fa il totale

Vittoria di pazienza e maturità, undici di fila, un record che ha del prodigioso quello di Spalletti.

Difficile tener calmo l’ambiente, è sacrosanto sognare ma zero presunzione è il pensiero di Spalletti.

Attesa e volontà. Intelligenza e determinazione.

“La squadra ha sfruttato le poche occasioni concesse. Campo pieno di trappole. Ordinati” secondo Spalletti.

Luciano la vince e ne ha tutto il merito. Vince dimostrando la voglia di giocare a calcio.

Il Napoli 5.0 è particolarmente contento stasera, c’è soddisfazione nello spogliatoio e la si avverte tutta: c’è nei cambi di quelli che poco giocano, si vede finalmente in Gaetano, in Politano che fa l’assist perfetto ed in Osimhen che torna protagonista top.

Gol da attaccante di caratura europea.

Mourinho ne esce ridimensionato come allenatore, come sportivo e ci perdonerete come “uomo” di campo.

In conferenza stampa, non risponde e quando risponde pare aver visto un’altra partita.

“una buona domanda ma non ti rispondo” dice ad un collega romano e sinceramente ci delude profondamente.

Ci delude perché non ammettere la sconfitta è peggio che perdere.

Mou prepara una gara chiusa, bloccata, rocciosa, uno strano 1-8-2 che non porta a nulla.

Spalletti ci mette 80 minuti ma la vince onestamente e giustamente.

Finisce 0-1.

3 punti determinanti.

3 punti da capolista che poco a poco prende consapevolezza di sé e dei mezzi di cui dispone.

“La partita più difficile é quella prossima. Ci aspettano. Testa pronta e pulita” chiude Luciano una serata romana di fine ottobre.

Serata di un autunno caldo e del tutto romantico.



I campionati si vincono a maggio e Luciano lo sa molto bene. I record si registrano al capolinea ma ad ogni stazione è sacrosanto far una piccola festicciola.

È presto ma è bello davvero.

Il bello del viaggio è in ogni centimetro, in ogni bagaglio ed in ogni viso che si incontra.

Bellissima serata da terrazza romana.

