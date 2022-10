Precario o Flessibile è l’ uomo moderno del calcio?

Far calcio di livello internazionale è un lavoro.

Un lavoro da manager di se stesso, imprenditore rampante e d’azzardo.

Il mercato esige non chiede, pretende le migliori prestazioni e non consente distrazioni.

Tutto, subito e per intero. Puntare forte sul rosso o sul nero ogni maledetta sera.

Higuain Gonzalo chiude la carriera e vuota il sacco.

La notizia ci dà la possibilità di aprire un focus su un termine noto ma profondo come un burrone.

Precarietà.

Lo siamo tutti per natura ma abbiamo preferito ingannarci chiamandola Flessibilità.

Precario o flessibile è l’uomo moderno, ma soprattutto in che misura?

Entrambe le condizioni portate all’eccesso, logorano, consumano, disarmano.

Danni da stress, emotività al limite e fortissimi stati di ansia misti a sintomi depressivi.

È il mondo di chi vive al limite.

La questione è delicatissima. Il professionismo non ha nulla a che fare con la passione, la fantasia ed il colore.

Stiamo trattando di una materia che si lega a doppio filo alle strategie di marketing, business e finanza.

Il calciatore ha il 30% di atletismo ed il 70% di azienda.



In ogni suo allenamento devono combaciare gli aspetti atletici prestazionali e quelli della propria personalissima azienda. Ogni calciatore, piccolo, medio o affermato, costituisce una azienda. D

a lavoro, investe e rende il proprio denaro “pubblico”.

Di sport poco, a volta nulla.

Passione ancor meno.

Higuain, Gonzalo, lo dice apertamente.

Piangendo di fatica e sovraccarico emotivo.

È un pianto di liberazione. Un pianto di un ricchissimo schiavo che si libera da catene d’oro.

“il calcio è tossico. Ne starò lontanissimo”.

Amici, il mondo del 2022 non è lo stesso del 2020. Qualcosa di profondo e grande ha acceso riflettori sulla vita e la sua essenza profonda.

Covid, guerra mondiale in Europa, crisi energetica.

Non siamo in un film ed il bonus psicologico è stato divorato in poco più di un’ora.

Riflettiamo insieme.

In settimana approfondiremo.

