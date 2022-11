Niente fascia OneLove, la Fifa la vieta

Nella lotta tra business e diritti, purtroppo, vince la politica.

Vince la peggiore, quella meschina ed ipocrita, quella degli interessi.

La Fifa la “vince” tristemente. Vergognosamente si potrebbe dire.

I calciatori, o meglio i capitani, delle principali nazionali avevano deciso di scendere in campo con una fascia multicolore al braccio.

Una fascia che onorasse i colori dei diritti di ognuno.

La fascia “OneLove”. Un solo unico Amore.

La Fifa, prima ha minacciato di ammonire i calciatori ancor prima di entrare in campo e successivamente impedire alla squadre nazionali di giocare.

Rottura del protocollo lo avrebbe definito.

Una vergogna.

La Fifa di quel signor Gianni Infantino che si era distinto per ipocrisia, definendosi arabo, gay, lavoratore ed immigrato, ha “vinto” il braccio di ferro con le nazionali di gran parte del mondo.

Lo ha vinto politicamente esercitando la sua potenza violenta ma ha già commesso un triste passo falso.

Gli occhi del mondo guardano al Qatar.

La politica mondiale guarda al Qatar ed il pallone non è lontano da Bruxelles.

Il c.t. dell’Inghilterra, Gareth Southgate ha già detto che la sua squadra si inginocchierà in campo dando così un fortissimo messaggio di speranza.

Per un giorno siamo tutti un po’ Britannici.

