Napoli – Spezia: liguri K.O. all’ultimo round

Napoli – Spezia doveva essere uno spartiacque.

Esame di Maturità.

Ritengo lo sia stato.

La banda Spalletti era chiamata ad un appuntamento assai più ostico del Liverpool.

Sembrerebbe un ossimoro. Lo Spezia che diventa più temibile dei Reds.

Finisce 1-0 ma quanta fatica.

In settimana lo avevamo più volte ribadito. Il Napoli 5.0 è un pugile di rango. I pugili che amano il corpo a corpo, lo scontro di attacco e difesa, fanno una fatica bestiale se incontrano un incassatore. Si mette li, incassa, pare non far mai fatica e se può ribatte.

Lo Spezia lo è come il Lecce ma per quasi tutto il match si chiude.

Guardia alta e mobilità di gambe.

Al penultimo round trova lo spiraglio nella guardia scomposta del Napoli.

Un pericolo scampato.

Raspadori all’ultimo giro di lancette dell’ultimissimo round trova il diretto al mento.

K.o.

Quanta fatica Luciano.

Quanta fatica senza Lobotka e quanta fatica con Ndombele che ancora galleggia.

C’è nervosismo in panchina e lo si avverte. Luciano si fa espellere per una esultanza scomposta. Litiga, combatte ed esce comunque con tre punti. k.o.

Il Napoli 5.0 lo si è detto, è un pugile da spettacolo. Predilige lo scontro ed il Liverpool è caduto nel tranello. Ci è caduto Klopp, Gotti solo all’ultima curva.

Ci saranno molti Spezia e pochi Liverpool è il problema del Napoli.

Molti Spezia e molti Lecce. Molti pugili con difesa alta e pochissimi dal diretto deciso.

Serviranno tattiche ad hoc. Quest’anno non si possono ripetere gli incontri da match pari.

