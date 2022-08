Napoli, Signori a Voi

“L’Ambizione è alta”.

Firma in calce di Luciano Spalletti.

Bene, benissimo, anzi ottimo.

Napoli non può fare a meno del carico da novanta.

Napoli è Napoli nel bene e nel male e vive del suo bisogno di essere protagonista.

Realtà in cui, appunto, De Laurentiis e Spalletti sembrano calati ad hoc.

Ambizione alta.

Champions da onorare e qualificazione da riconquistare.

Campionato da posizioni di vertice, coppa Italia come obiettivo minimo.

Le premesse a parole ci son tutte.

Fiumi di parole che ora tra pochissime ore, lasceranno spazio al campo, ai dati, insomma alla verifica dei fatti.

I mille dubbi se non altro avranno un minimo fi di chiarezza.

Se non altro capiremmo chi gioca in porta, perdonate la domenicale ironia.

Intanto l’impressione che ha lasciato il principio della prima giornata è secca. Forte.

Notevole.

Si fa sul serio da subito e pare che sarà battaglia fino all’ultimo giro.

Nessuno è in serie A per caso. Tutti determinati a combattere.

Immediatamente battaglia e polemiche.

Il direttore friulano Marino già in lite con gli arbitri e la VAR.

Ci risiamo.

Inter e Milan, pretendenti al titolo, hanno fatto una fatica bestiale a domare Udinese e Lecce.

L’Inter di Lukaku addirittura all’ultimo metro.

Fotofinish.

A quanto pare nulla sarà scontato.

Ci sarà da conquistare ogni punto con il coltello tra i denti.

L’impressione è che questo campionato più che lo scorso si combatterà tra uomini duri. I leader che Spalletti ha detto di aver perduto.

Ne serviranno altri. Nuovi.

Ragazzi diventati Adulti.

Personalità e carattere.

Ecco il lavoro a cui è chiamato Spalletti e la sua banda di giovanotti.

“Gaetano e Zerbin restano”.

Bene, benissimo, anzi ottimo.

Signori a voi.

