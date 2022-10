Napoli senza ambasciatori

Frank Ribery lascia il calcio, carriera da giacca e cravatta in pole position. Ambasciatore del marchio Salernitana.

Iervolino pensa ad un investimento internazionale che non sia solo campo ma anche mercato immagini. Francia? Chi può dirlo.

39 anni, una bacheca di trionfi con i clubs e con la Nazionale, Frank ci sta pensando seriamente.

In effetti non ci penserebbe per nulla ma lo costringe un ginocchio da operare.

Un intervento a 40 anni?

Riabilitazione? Rituffarsi dopo mesi di stop?

È molto più probabile e disinteressatamente più auspicabile una nuova ripartenza in giacca e cravatta.

La notizia che pare sarà confermata in settimana in una conferenza stampa, ci accende una domanda ed una riflessione?

Al Napoli, a De Laurentiis non interessa far conoscere il Napoli attraverso uomini?

Durante il mondiale si andrà in tournee in Turchia.

Basta giocare la Champions?

Basta aver tifosi sparsi nel mondo?

Forse è tempo di una riflessione costruttiva.

È il caso di legare il marchio ad un percorso oltre che finanziario, educativo? Il Milan lo fa, l’ Inter anche.

“Utilizza” stelle del suo glorioso passato come ambasciatori di business ed educazione.

Quando il Napoli farà un pensiero del genere?

Sarebbe proprio una cosa “brutta” aver dei campus “Napoli” in continenti lontani e svantaggiati?

Non sarebbe un investimento che fa rientrare interessi, calciatori e mercati?

Il Napoli 5.0 è primo in classifica in Italia ed in Europa ma in fatto di lungimiranza politica-internazionale c’è ancora tanto da imparare.

È chiaro che Aurelio non ama interferenze ma non sarebbe questo un buon momento per avere in casa proprio quegli ambasciatori che stendono rapporti ed asset che fanno business?

Ognuno si faccia la propria idea.

