Napoli – Sassuolo, alle 18 si parla in inglese

Il Sassuolo di Dionisi al Maradona non fa barricate. Niente pullman davanti alla porta. Tra lo scorso anno ed oggi ne prende 10 ma se la gioca. Ad armi “pari” e se non altro esce a testa alta ed abbronzato.

Non male per chi vuol salvarsi, giocare a calcio e fare plusvalenza.

Il progetto è in crescita e positivo.

Anche il rapporto col Napoli pare.

Fino ad ora, il Sassuolo, è stata la squadra più “pericolosa” vista a Fuorigrotta.

4 occasioni da gol e Meret cancella tutti i dubbi. Bravo Alex.

Punto e a capo.

36 minuti e siamo 3-0 nonostante i complimenti che abbiamo fatto a Dionisi.

36 minuti ed il Sassuolo che pur si è impegnato, ha già chiaro che il Napoli 5.0, in questo periodo, è invincibile.

Lo dice chiaramente in conferenza Dionisi.

“In questo periodo col Napoli è impossibile far risultato”. I ragazzi neroverde ci provano ma il Napoli è un gigante.

Diventa difficile per il Sassuolo continuare e per noi trovare attacchi per un articolo.

È tutto troppo perfetto e se non si vuol cadere nel ridicolo e nel blasfemo, bisogna applaudire e godere il momento.

Cercare per forza un punto che possa essere un appiglio di critica, sebbene costruttiva, è fuori luogo.Pura buffoneria di un giornalista presuntuoso. Tutto funziona come un orologio di qualità superiore. Tutto è “lucidamente” registrato e scintillante.

Alle 18 siamo già con un piede in aereo.

Alle 18 si parla già inglese.

