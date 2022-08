Napoli-Monza amarcord anni 90

Signori ci siamo.

La tanto sospirata vigilia del nuovo anno del Napoli 5.0 in salsa casalinga è arrivata.

Domani si scende in campo al Maradona e si inizia ufficialmente la stagione di Fuorigrotta.

Nuovo corso, nuova squadra, nuovo progetto.

Il pubblico?

Lo stesso.

Caldo, appassionato, presente.

È il classico di fine estate.

I Napoletani non sanno stare senza Napoli.

Il Monza per la prima tra le mura casalinghe.

Guai a minimizzare l’avversario.

Neo promosso vero ma ha solide basi.

Le idee dei brianzoli son simil Atalanta.

C’è da scommettere la squadra di Stroppa e Galliani sta iniziando una storia nuova.

Un consiglio d’amministrazione di 9 persone, uno stadio proprio ed un presidente che sa di Milan e Champions.

Si divertiranno a Monza c’è da scommetterci.

Ed il Napoli?

Ricostruito, rinnovato, rivoltato e rifatto per l’occasione.

Meret se la gioca con Sirigu, Fabian in tribuna e Raspadori dal primo minuto.

Novità di fine stagione.

Novità belle, poche chiacchiere.

Napoli e Monza accomunate da un percorso di novizi.

Entrambi, sebbene in diversi settori e modi, attori novelli di questa stagione.

Per entrambi la curiosità di capire la propria posizione ed identità.

È un incontro strano.

Davide contro Golia ma sullo stesso campo.

Il Maradona.

Galliani tornerà al vecchio San Paolo come ai tempi di Van Basten, Gullit e Sacchi.

Tra i calciatori un signor Ancelotti che poi da qui sarebbe transitato.

Un amarcord felliniano.

Un circo di ricordi e sapori di anni 90.

Napoli è pronta.

Benvenuti a nuovi, addio agli andati, grazie per la stima a chi è rimasto.

Inizia da qui la stagione della ricostruzione.

Signori a voi.

