Napoli: La personalità è una “Condanna”

La Personalità è una “condanna”.

Solo chi desidera arrivare impara la fatica del coraggio.

È quello che Spalletti ha chiesto e dato al Napoli 5.0.

Il calcio moderno lo ha evidenziato più volte ed a tutte le latitudini.

Una squadra che rinuncia a giocare, le prende ed anche di santa ragione. Tanto vale, pur con i limiti del caso, fare gioco e provare a proporre. In Italia, i giovani allenatori sono categorici.

Proviamo sempre.

Guarda Thiago Motta, Dionisi, Nicola e Sottil.

Per far questo come dice Luciano serve dar personalità alla squadra.

Identità la chiamerebbe il professor Galimberti.

Riconoscersi e farsi riconoscere.

Questo ci porta a pensare che il Napoli a Liverpool sarà il medesimo di Monza, Lecce e Sassuolo.

La personalità è una condanna si è detto. Una dolce ma faticosa condanna, ti costringe a guardare soltanto in avanti.

Non si soddisfa con un primato o con una gran vittoria. La personalità ha sete perenne. Non si placa.

Può essere una condanna ma anche una meravigliosa motrice. Il senso del progredire.

Il Napoli di Spalletti ha deciso di parlare e parlare in casa altrui.

Quantomeno provarci sempre.

Non c’è teatro troppo grande ed importante per chi crede in se stesso.

Questo è molto più che vincere.

È essere.

Good Luck Napoli.

