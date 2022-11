Napoli: la forza dei protagonisti a scomparsa

In articoli precedenti li avevamo chiamati comprimari. Alcuni avevamo preferito battezzarli “protagonisti a scomparsa”.

Nessuno è secondo in questo Napoli. Si era anche detto che il lavoro del subentrante è cosa articolata e complessa.

Pronti sempre e spesso più di chi parte dal primo minuto.

Il riscaldamento può diventare snervante in certi casi. La panchina stancare e scottare più di una palla in area.

Il lavoro degli uomini di pronto intervento e “soccorso” è complesso. Un attimo prima la mente è distesa, un secondo dopo, presa in una prestazione intensa e faticosa.

Serve allenamento fisico e mentale.

Probabilmente occorrono doti di equilibrio comportamentale non comuni.

Lozano, Zielinski fai fatica a considerarli riserve. Fatica pazzesca a ritenerli comparse.

La serata di ieri ha dimostrato che alcuni sono risultati davvero più preziosi della formazione scelta da Spalletti.

Dalla panchina sono arrivati 3 punti di pazienza, ragionamento e riflessione.

Lo stesso mister ha sottolineato la cosa.

Ne ha anche tracciato un profilo rispetto allo scorso anno.

Uno step in avanti che spiega la quasi perfezione dell’andamento Napoli.

Pedine intercambiabili che mai hanno fatto calare lo standard della prestazione.

Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia anzi migliora se si può.

Questo Napoli sta modificando la matematica.

Della serie, quella dei numeri è una scienza esatta ma qualche volta anche i numeri si innamorano.

Anche tra la geometria può esistere la passione ed il romanticismo.

