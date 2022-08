Napoli – Juve Stabia, al campo per la distensione.

È la parola più azzeccata in tempi di litigi.

Amichevole.

Sebbene si sia sopita la lite, la brace ancora arde e trovarsi in salotto a festeggiare un incontro amichevole è cosa buona.

Napoli – Juve Stabia.

Che importa cosa o chi, importa molto più dove e perché.

A Fuorigrotta, casa dei Napoletani e per incontrarsi.

È una parola meravigliosa Incontro.

Trovarsi a metà strada.

Trovarsi senza snaturare il modus di ognuno.

Una sorta di tregua che per novanta minuti metta in cantina gli orgogli feriti e quelli accesi.

Il Napoli si presenta ai Napoletani, la Città lo accoglie, lo festeggia e firma una prima pace col presidente.

Uno show può essere anche un modo per trovare equilibri.

Ci vediamo dell’eccessivo romanticismo?

Si. Lo ammettiamo senza alcuna remora.

Abbiamo un disperato bisogno di vedere in questa amichevole un tentativo di amicizia ritrovata.

Un gesto di distensione tra chi “possiede” il Napoli e chi ne esercita il diritto di rappresentanza.

La SSC Napoli e la città.

La città ed i suoi cittadini.

Eccesso di romanticismo, lo ammetto, lo ammettiamo.

Napoli ne ha bisogno.

Napoli ha bisogno del Napoli e delle sue forze in campo internazionale.

Per questa città da molto tempo, la squadra rappresenta l’esercito della speranza e della pulizia sociale.

Un quadro pulito.

Napoli ha bisogno di serenità. Ne ha bisogno la squadra e la sua presidenza.

Vogliamo vedere in questo incontro amichevole un momento di vero avvicinamento tra le parti.

Presidente si segga con i Napoletani, anche questa volta non ne rimarrà deluso.

Sanno perdonare ed amare nuovamente.

