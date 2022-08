Napoli, il Mix funziona

Una partita con 7 gol in Italia è sempre cosa non usuale da vedere ed ogni volta ti lascia con una domanda ed un dubbio.

Scarsi loro, forti gli altri, reali valori o saltati schemi e concetti?

Lasciamo ai colleghi gli aspetti tecnici. Il campo, i calciatori e gli schemi.

Ci dedichiamo all’aspetto che stamattina avevamo tratteggiato.

Ci eravamo interrogati sul Carattere.

Ci eravamo soffermati sul voler capire se il nuovo Napoli del nuovo corso 5.0, fosse un giocattolo affidabile o in rodaggio.

Teniamo da parte il risultato. Può essere bugiardo o reale.

Il campo ha detto che il Napoli è decisamente superiore ed ha armi notevoli.

Il Napoli conserva degli uomini dai ruoli violenti specie nei movimenti di ripartenza.

Ma come abbiamo detto lasciamo gli aspetti tecnici ai colleghi.

Siamo lieti in questo ferragosto di nuovo corso di annotare una ottima amalgama tra vecchio e nuovo.

Ci è parso di poter ascrivere nei capitoli delle “cose buone”, un discreto equilibrio di vecchia guardia e new generation.

I vecchi al servizio dei giovani e i giovanotti vigorosi a supporto dei senatori.

Troppo presto per dire ma la prima è decisamente buona.

Troppo presto per dire ma la prima dice che la Squadra è a buon punto della sua crescita.

Esiste il profumo del moto comune. Si sente.



Spalletti pare poter orchestrare il tutto.



Le difficoltà verranno più avanti. Più avanti verranno misure e distanze, il ferragosto di Verona, ci ha detto però che sulla griglia di partenza il Napoli non è rimasto impantanato ed il rischio era alto.

La fiducia come avevamo detto stamattina si costruisce poco a poco ed i risultati sono il miglior concime per la crescita.

Si rientra a Napoli in serata con ottime indicazioni.

Da domani ci si rituffa nel mercato ed i commenti saranno più equilibrati.

Buona la prima per la banda di Luciano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati