Napoli: il caso Kvara – car

Dopo i no gas, i no Tav, gli arrogantissimi e violenti no Vax, è il momento dei no car o no Kvara.

A voi la scelta.

Tiene banco tra pochi, per fortuna pochi, amanti del no comunque, il caso Kvsratskhelia e la sua lombalgia.

Sul banco degli imputati un furto dell’auto che avrebbe destabilizzato l’umore finissimo di Kvara.

Un caso fantastico per riempire le bocche di molti venditori di fumo.

Il mercato dei fumatori di nulla è sempre pienissimo.

No comment.

Probabilmente si credeva che il funambolo georgiano fosse davvero un super eroe. I fumetti da social erano un gioco, diciamolo ai più.

Funambolo si eroe no.

Dribbling si ma capovolte in cielo no.

Kvsratskhelia è profondamente umano.

Non conta più la classifica, non conta nulla la qualificazione Champions, praticamente poco o nulla il Liverpool, conta solo il no e la maledetta teoria del complotto.

Alcuni hanno un bisogno infinito di trovare un motivo misterioso ad ogni “non si”.

Senza mistero pare non esserci decente soddisfazione.

Ci piace da morire sentirci “schiacciati” da una forza misteriosa e sotterranea. Qualcuno e qualcosa che si sia riunito, in qualche segreta caverna, per discutere del nostro fallimento.

Per chi vuol comprendere l’argomento, cercare Umberto Eco, teoria del complotto.

Fatto l’opportuno inciso, ne approfittiamo per un nuovo invito alla crescita.

A Napoli il campionato si vince solo se tutte le componenti lavorano nella stessa direzione.

Non basta la squadra, non basta Spalletti.

Serve squadra, tecnico, società, amministrazione, stampa e pubblico.

Nessun tassello può remare contro.

Si vince solamente se la ruota gira in armonia con l’intera auto.

In questo serve ribadire il vecchio difetto della Ssc Napoli.

La Comunicazione.

Come ogni anno, il presidente De Laurentiis è partito per gli States ed ha lasciato a Luciano il compito di tenere a bada il vento dei No.

Come ogni anno, il tweet americano post gara.

Come ogni anno una assenza colpevole.

Quanto incide sul tutto?

A nostro modo di vedere, tanto. Tantissimo.

Naturalmente col mare calmo, non si vede. Non “serve”.

Presidente, non si guida una nave a distanza.

Attenzione.

