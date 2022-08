Napoli gratis si ma si può far meglio

Napoli gratis. Si, certo, ma il Napoli 2. Anzi 3.

A pensar male si fa peccato ma troppe volte ci si azzecca, aveva detto qualche scettico.

Amichevole si ma i personaggi dello show li decido io.

I top restano al coperto. I top fanno da cornice.

Entrano, salutano, escono.

I top si pagano non si espongono così. Siamo al cinema e la pellicola ha un costo.

Gratis.

Ci perdonerete, pensavamo fosse un incontro popolare. Sociale.

Un regalo con la città che non può permettersi Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa ed il resto dei top.

Siamo cattivi, ci perdonerete.

Con lo show il presidente va a nozze.

Quando c’è da far spettacolo Aurelio é nel posto giusto e se il momento non è proprio giusto, lo sa accomodare.

Napoli – Juve Stabia.

Amichevole aperta al pubblico.

Parola sconosciuta. Gratis.

Questo termine è stato praticamente nulla ed assente nell’epoca del presidente.

Si è pagato ed anche saporosamente.

Questa volta la festa è per tanti ed è gratuita.

Apprezziamo questo primo tentativo, lo ha apprezzato la città e la Gente d’Agosto.

Festa di città in tempi di vacanze. Un modo per trascorrere un pomeriggio in compagnia di famiglia e squadra del cuore.

Appuntamento al vecchio San Paolo, oggi Maradona per far un pizzico di pace.

Serviva. Serve un lavoro certosino.

Servirebbe un punto di incontro tra le Parti.

Un uomo che unisca?

Un personaggio che faccia da ponte?

Il presidente pare meglio disposto, la città perdona e corre allo stadio.

C’è troppa fame di Napoli.

Gran desiderio di partecipare.

La distensione che avevamo chiesto a gran voce, insomma.

Si può far meglio, molto meglio.

Spalletti in panchina, i nuovi arrivati in campo e la flotta dei Primavera ad infoltire il campo.

Troppa Primavera, ci permetterete.

Perdoniamo tutto e tutti.

Testa bassa e tutti a lavorare per migliorare.

Egregio presidente la prossima volta ci dia qualche sprazzo di bel gioco e top player oltre al sole d’agosto.

