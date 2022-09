Napoli: Giovanni Di Lorenzo professione leader

C’è chi ama urlare e chi predica col silenzio, quelli che in campo o in panchina amano i balletti indemoniati e quelli che preferiscono il ritmo compassato e lineare.

Partecipano alla gara con la stessa emotività ma adottano diverse strategie di comunicazione.

Gattuso era ed è un leader tarantolato, Zeman un blocco granitico, Conte, oggi al Tottenham è l’esempio di un focoso ad litteram.

Ognuno sceglie il proprio modello con diversi modi di comunicare alla squadra e all’ambiente.

Diverso modo di sentire l’impegno, il compito e la prestazione.

Vale per un allenatore, vale per un calciatore, vale ancor più per un capitano, che sia capo squadra dei pompieri, il sindacalista, il padre di famiglia.

Quello che sale in dirigenza e batte i pugni sul tavolo del padrone, lo si può fare in diverse maniere.

Mitigare i toni ed intavolare accordi oppure sostenere battaglie energicamente.

Modi differenti di far politica aziendale ed interpretare il ruolo di leader.

Modi diversi di far il padre, lo zio o il nonno.

Uomini diversi per compiti simili.

Esempio e Serietà.

Il Napoli 5.0 ha trovato un ottimo capo del personale: Giovanni Di Lorenzo.

Difensore esterno del Napoli e della Nazionale, stacanovista, record man di presenze e campione d’Europa alla prima avventura.

Inamovibile e praticamente insostituibile. Spalletti lo ha detto chiaramente, ma anche lo stesso Mancini se ne è innamorato.

Partito Insigne, capitano di lungo corso, finita l’era Koulibaly, si è cercato un uomo che conoscesse Napoli ed il Napoli, avesse competenze e carattere ed allo stesso tempo sapesse mitigare con compagni ed arbitri.

Ecco fatto Giovanni Di Lorenzo, toscano di nascita, napoletano adottivo. Ecco fatto il capitano del presente e del futuro.

La Responsabilità è la realtà più affascinante della crescita.

Prendere la responsabilità di essere e poi fare contraddistingue la comparsa dal protagonista, e Di Lorenzo lo è, silenzioso certo, ma sempre un protagonista.

