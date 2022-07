Napoli, dove eravamo rimasti…parte quarta!

Il Napoli, raccontato da persemprenapoli, ha sempre, con lungimiranza, oltre che linearita’, notiziato i suoi lettori, su fatti riguardanti tutto il contesto Napoli,, sia a Dimaro prima, che a Castel di Sangro oggi.L’ultimo passaggio, riavvolgendo la quarta parte del nastro, della solita, quanto attesa intervista, del Presidente Aurelio De Laurentiis, trattiamo l’ argomento Multipropieta’

Napoli con la multiporprieta’, azzerati i debiti ora si vendera’!

Napoli con il fiato sospeso, sarà l’anno del club dell’ “A16 sola andata” oppure …personalmente credo, che in un tempo anche breve, al di là delle dichiarazioni di facciata del patron che ci sono tutte, il Napoli potrebbe davvero cambiare padrone.

Il fatto stesso che si sia abbassato il tetto ingaggi per riportare i bilanci a sani attivi, quantomeno in pareggio, mette il venditore in una fase di comodo oltre che di facoltosa attinenza ad aumentare la richiesta di ceditura, ma anche l’aspirante acquirente e’ tutelato ad acquisire una societa’ sana e senza debiti da ripianare, una volta entrata in possesso della stessa.

Insomma, sembra che non manchi nulla…ops, direte voi, ma che dice se manca l’acquirente? Ebbene, a differenza di altri, questa e una trattativa che si sta giocando da quando ADL, ha certamente trovato “l’Uovo di Colombo” con il Napoli, ma e’ anche vero che questa “intolleranza”, non certo sul piano gestionale prettamente aziendalistico, che puo’ definirsi buono, ma su comunicazione e rapporto con tifosi, giornalisti ed istituzioni, certamente non sufficiente

Senza dimenticare che vendere il Bari e’ un’ introito, vendere il Napoli, vale la nuova residenza, e non solo,di Los Angeles!…Per intenderci.

Ora però bisogna attendere, cioè capire fino a quando potra’ passare sottotraccia, un doppio indizio che sa tanto di “Carrambata…mal riuscita”, oppure forse una prova che si cercava, la verità? Lo scopriremo solo vivendo!….e la storia continua, in attesa di “visite coreane!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati