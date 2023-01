Napoli capitale del calcio italiano 2023, scrissi negli scorsi giorni, a proposito della qualità espressa dalla banda Spalletti.

Ironicamente dopo la Juventus, proposi una fantasiosa candidatura. È evidente che i media sportivi e gli occhi internazionali, si dedichino sempre più regolarmente al “fenomeno” Napoli 5.0.

Il connubio che la squadra, di questi tempi, salda con la città, è a mio modesto parere il dato più affascinante del 2023.

Napoli, di questi tempi, sembra praticamente illuminata da riflettori da gran teatro. Napoli squadra e Napoli città.

Cresce l’azienda De Laurentiis, crescono le attenzioni sulla città, cresce anche il movimento di quelle che una volta si chiamavano giacchette nere. La città infatti, sta esprimendo tutto il suo potenziale.

Ci riesce in ogni settore quando i sentimenti e le passioni vengono a trovar una via di fatto, Napoli e non solo il Napoli.

È arrivata in queste ore, infatti, la notizia che l’arbitro designato per dirigere il derby di Supercoppa italiana, sarà il napoletano Fabio Maresca, vigile del fuoco. Il fischietto internazionale della sezione locale, sarà a Riad (Arabia Saudita) per l’appuntamento del King Fahd international Stadium.

Soddisfazione per la città e per la sezione Aia di Napoli. Il fatto che sia stato scelto un arbitro napoletano per dirigere le due “rivali” in campionato della banda Spalletti, la dice lunga sulla stima che Maresca ha consolidato ai vertici del calcio italiano.

Stima e rispetto che ci risulta riceva dagli stessi calciatori. Diversamente non potrebbe essere.

Maresca a Riad è un attestato di fiducia e stima nei confronti della città e del suo serio modo di interpretare lo Sport. È un modo vero ed onesto di dare a Napoli il premio di anni di rivoluzione dolce. La città merita soddisfazioni.

Maresca a Riad è un testimone di questo percorso.

Napoli capitale del calcio 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati