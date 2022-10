Napoli – Bologna: più che un match, una scazzottata

Più che un incontro di boxe, Napoli – Bologna è una scazzottata. Difesa bassa e cazzotti liberi.

Tecnicamente sarebbe stato un incontro tra picchiatori.

Alzi la mano chi poteva immaginare che questa contro i Felsinei sarebbe stata la gara più complicata.

Ostica. Non difficile visto il tasso tecnico differente ed il numero delle occasioni impari ma sicuramente scomoda.

Complimenti al Bologna. Thiago Motta sa far giocare la sua squadra. Lo si era visto lo scorso anno con lo Spezia, lo si è rivisto stasera con una squadra modesta ma che fa bella figura.

Il Napoli 5.0 la vince ai punti. Il Bologna finisce in piedi ed i suoi colpi li da. Non pochi e ben assestati.

Il tasso tecnico, compreso i cambi è troppo differente. Spalletti la vince ancora dalla panchina che come nel basket fa gran differenza. Entrano nomi che sarebbero prime scelte ovunque ed il Napoli viene a capo di una spinosa situazione. Non è cosa da poco, anzi.

Spalletti come sempre irascibile in conferenza protegge, difende e coccola Meret, ci piace come i complimenti a tutti i ragazzi che davvero si prodigano evidentemente.

Al 93′ sono ancora 3 gli uomini azzurri nell’aria bolognese a cercare il quarto gol.

Famelico questo gruppo.

Famelico e giovane e proprio del giovane ha l’irruenza, la caparbietà, il fiato e la volontà. Del giovane ha però, qualche volta, il fianco scoperto ed il poco equilibrio.

Bologna deve essere anche un momento di analisi e riflessione.

Averla vinta, anzi stravinta è una bella notizia, averla vista ingarbugliare un pizzico meno.

Ora si festeggia domani si analizza a cuor leggero.

