Napoli – Bari: andata e ritorno…

Lo ricordate il simpatico adesivo ideato questa estate che prendeva di mira i De Laurentiis, A 16. Autostrada Napoli – Bari…?

Un invito, nemmeno troppo velato, al signor presidente di mettersi definitivamente in macchina direzione Bari.

Chi lo aveva ideato, aveva ironizzato sulla saga De Laurentiis vs Lega ma non aveva immaginato diventasse un thriller.

Il fatto che la Famiglia possedesse due squadre professionistiche, Serie A e serie B, il Napoli e il Bari. Padre a Napoli, figlio a Bari.

San Paolo oggi Maradona e San Nicola.

Uno scontro politico quello di De Laurentiis contro Gravina. La decisione è rinviata, se ne riparlerà. Scontro politico – federale con le alte cariche della federazione sulla incompatibilità di possedere due squadre, due interessi, due “cose” che inevitabilmente creano un conflitto di interesse.

Il precedente c’è ed ha fatto letteratura, Lotito Lazio e Salernitana.

Claudio Lotito “costretto” a vendere i granata promossi in serie A ed è stato un bene.

La cosa che fino a questo weekend era stata messa in un cassetto, oggi si ripropone fortemente. Napoli primo in classifica in serie A e Bari in B e la cosa non può far sorridere pienamente. Nei panni di un tifoso barese non lo saremmo.

Il sospetto che qualcuno dovrà tirare un freno a mano ci può stare. Ultima scena di una strategia da complotto. Film perfetto per i mal pensanti. È domenica e ci lasciamo andare ad un pensiero “frivolo”.

Ironia e gioco.

Più seriamente diremmo che pur nel momento di gioia il presidente ha un problemino.

Dovrà occuparsi della questione Bari. Certo, ad averne problemini così… ricchi e vincenti.

Per il momento, come si è detto, la questione è rimandata ma la situazione la rende se non altro spinosa.

E se il Bari non cedesse e vincesse il campionato?

Il padre imporrà al figlio di farsi da parte ?

Il figlio obbligherà il padre a vendere?

Altro che Beatiful, ci aspetta una serie cult.

Per il momento si festeggia, domani capiremo.

