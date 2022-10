Napoli – Ajax: questione di qualità…

In mattinata, ieri, avevamo scritto “non esistono errori, soltanto esperienze” e che aldilà del risultato, avremmo cercato di tracciare il profilo di un momento e di una condizione.

Napoli – Ajax al Maradona è stata una bella esperienza. Ricca, viva e che può dar vita ad una sana riflessione.

Soltanto così si cresce.

L’ Ajax, preziosa squadra di giovani di bellissime speranze, è troppo lontano dal tasso tecnico del Napoli 5.0.

10 gol in due incontri non possono essere frutto di prestazioni “estemporanee”.

Il Napoli è di un’altra categoria. Bastano 20 minuti e gli olandesi lo accettano.

Il dopo serve per approfondire e migliorare.

Un pugile da corpo a corpo, lo abbiamo definito in tempi diversi.

Affamato di scontro. Pugile da medio massimi che ama impostare gli incontri nel centro del ring. Incontro e scontro.

Lo stesso Spalletti lo aveva detto “Abbiamo bisogno di ritmi elevati e rissa sportiva“.

Questa squadra attacca, azzanna, stende ma guai a rilassarsi. Soffre i cali di concentrazione. Per due volte rischia di far rientrare in partita un avversario già alle corde. C’è da lavorare su questo aspetto. Fa parte del percorso.

Crescere step by step con la consapevolezza di aver dalla propria, testa, cuore e polmoni.

Cosa resta di Napoli – Ajax?

Resta una qualificazione storica ed impensata.

Resta negli occhi una squadra che fai fatica a considerare “nuova “. Resta che il motore gira a meraviglia e l’olio lubrifica perfettamente gli ingranaggi.

Usiamo la testa.

La casetta degli attrezzi sempre pronta. Interveniamo prima e non dopo. Ascoltiamo il rombo del motore e solo se è il caso sistemiamo.

È un buon giorno per la città.

È un buon giorno per credere in un sogno.

