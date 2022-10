Napoli – Ajax: non esistono errori soltanto esperienze

E’ mercoledì e arriva l’Ajax. Un punto e si taglia il traguardo di una qualificazione Champions che ha del prodigioso.

Guai a scendere in campo col tono del superfluo o di chi in un sol boccone vuol chiudere la pratica.

Saranno minuti intensi, importanti, essenziali.

Il risultato per ora non ci riguarda.

È mattino e nei bar si discute stile circolo sociale. È il momento più bello del pallone. Di più affascinante solo la vittoria.

Formazione fatta, preparazione fatta, non resta che scendere al Maradona nel pomeriggio e godere del lavoro compiuto e di un pubblico corso ancora una volta in massa.

Che Napoli sarà quello di oggi pomeriggio?

Arrembante, equilibrato, arrabbiato oppure coperto e pronto a far male?

Probabilmente tutto

Probabilmente un po’ di ogni componente.

È un momento delicato, per fortuna non in difetto ma in eccesso.

Il Napoli è padrone del proprio destino. Padrone di se stesso, del proprio cammino europeo e di quello da imporre ai competitors. Estromettere l’Ajax dalla competizione e mandarla in Uefa League o a combattere con il Liverpool, è una gran bella soddisfazione per la banda Spalletti che fino a questo punto ha giocato meglio in Europa.

Gli spazi aperti?

La logica che non accetta il difendere?

Un combattimento vis a vis senza tener tanto d’occhio la guardia?

Quel che conta è che ogni incontro è un tassello, crescita quotidiana e continua.

Il risultato stamattina non ci interessa o almeno lo rimandiamo.

Focalizziamo la nostra analisi sul momento della squadra e dell’ambiente.

È tempo di ulteriori approfondimenti. Ulteriori indicazioni sulla sicurezza che il gruppo ha di se stesso.

Ottime le possibilità di godere anche stasera.

Buona gara.

