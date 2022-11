Napoli ai sorteggi: è un successo

L’ urna dice Eintracht, dice Germania ed ecco la lotteria del dubbio?

È andata bene?

Che sapore hanno i tedeschi che “poco” conosciamo?

Sarebbe stato meglio affrontare un avversario più forte ma meglio conosciuto?

Importa poco l’avversario. A questo punto conta il proprio.

Si va dritti. Chiunque arrivi al Maradona dovrà sudarne 27 di maglie non solo 7.

Il Napoli era ed è temuto.

Le parole di Klopp e le prestazioni sono sentenze. Poche chiacchiere. Il Napoli non ha il blasone di Bayern, Liverpool e City ma si è seduto al tavolo dei grandi.

Tavolo dei grandi a dar le carte.

Un bel privilegio.

A Francoforte si parla di calcio europeo moderno da non molto ma la realtà è fatta non sempre di tempi biblici.

Ricordiamo a noi stessi ed al grande pubblico che l’Eintracht, i signori di Francoforte, sono campioni in carica di Europa League.

Sono in crescita europea.

Lo dicono i risultati. Accedono agli ottavi di Champions senza aver nulla da “perdere”.

Una mina vagante molto più del Napoli.

Meglio incontrare il Psg?

Non ci importa, importa rimanere sul pezzo e concentrati.

Comunque vada sarà un successo, aveva battezzato un san Remo di molti anni fa, Chiambretti.

Lo prendiamo in prestito e lo rinnoviamo.

È un successo e lo prendiamo tutto.

Uno step alla volta godendo di questo futuro cosi meravigliosamente presente.

