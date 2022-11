Napoli ad Anfield per “Imparare”…

“Quando Klopp allenerà il Napoli, si accorgerà che Ca’ Nisciun è fess” .

Spalletti dixit.

Liverpool – Napoli è un momento bellissimo. Festa e riflessione.

Nessuno vada oltre la misura del momento. Il Liverpool è sempre il Liverpool, il Napoli “resta” il Napoli.

Questione di misura.

I Greci, per dire di come un Uomo doveva “divenire”, dicevano di cercare il proprio talento ed esprimerlo secondo misura.

Ritenersi giganti quando le gambe si stanno irrobbustendo è stupido oltre che deleterio.

In estrema sintesi i Reeds sono sulla cresta dell’ onda da un decennio. Tengono certi standard da 10 anni. Non facciamoci ingolosire da un confronto alla pari, è il pensiero spallettiano. Ad Anfield con personalità ed umiltà.

Vero è che in questo preciso momento, il Napoli 5.0 può provare a dar fastidio. Gran fastidio. Ribadiamo il concetto. I gironi sono i gironi, le eliminatorie altro. I valori li vedremo dopo il mondiale.

Klopp è un furbacchione, Spalletti non è di primo pelo. Sono entrambi fini comunicatori. Conoscono perfettamente l’arte oratoria e la strategia di intimorire l’avversario. Il miele può intossicare. Il troppo dolce può indebolire. Il furbo Klopp non ha elemosinato complimenti ed elogi alla banda Spalletti. Sincero fino ad un certo punto. Scaltro e capace il tedesco di Liverpool.

Resta che stasera, il Liverpool dovrà farne 4 senza subirne se vuole finire primo.

Consentirsi un incontro più morbido almeno sulla carta. A questi livelli nulla è davvero abbordabile.

Lo ha già fatto tante volte potrebbe farlo stasera ancora.

Potrebbe.

Potrebbe ma non sarà cosa facile.

Il Napoli 5.0 ha carattere.

Lo puoi battere ma non abbattere.

Non si va in gita, si va a scuola e servirà attenzione.

Sarà uno spettacolo e questo è di per sé uno spettacolo.

