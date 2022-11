Napoli ad Anfield in abito da sera

Mancano poche ore ed il più bel salotto d’Inghilterra è tirato a lucido.

Esserci ed esserci da capolista è cosa alta ed importante.

Basterebbe questo ma per fortuna c’è tanto altro.

Senza romanticismo, c’è molto di più.

Cosa fare a Liverpool?

Turn over o mandare in campo i top 11?

Dare spazio alle “secondo linee” pensando alla trasferta di Bergamo o partire con Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka ed il Napoli 5.0 in abito da sera?

Per quel che può contare il nostro parere, quando si va a teatro ci si veste di tutto punto.

L’ “abito” con cui ci si presenta non dice solamente chi siamo ma dice anche che idea abbiamo di noi stessi, del posto in cui ci accomodiamo e della considerazione che abbiamo di Noi in quel contesto.

Si chiama Autostima.

Considerazione di uno stato e di una condizione.

Identità.

Non ci si presenta al San Carlo in tuta né in chiesa con i pantaloncini.

Klopp non lo farebbe. Il Liverpool non lo farebbe.

Il solo domandarselo è cosa molto “italiana” e proprio non ci piace.

Timore di infortuni?

Ancelotti è stato chiarissimo in questo senso.

“chi ha paura degli infortuni si segga sul divano, siamo il Real”.

Cristallino.

Cassazione.

I primi non ammettono i secondi. In casa dei primi si va con le scarpe pulite. Lucidate.

È una questione di Mentalità.

Guai a dar un segnale di snobismo, mediocrità e sottovalutazione. Poca considerazione.

Napoli città ed il Napoli non meritano una mentalità paesana.

A poche ore dal fischio iniziale, il nostro pensiero è chiaro.

Stasera si capisce il reale valore da leader che ha Luciano.

La stima che ne abbiamo ci tiene sollevati.

Napoli è Napoli anche in amichevole con una squadra di terza serie.

