Napoli a Verona. Vorrei la pelle Nera.

È il 3 Novembre 2019.

Il Verona ospita il Brescia.

In campo c’è uno dei più cristallini talenti italiani degli ultimi dieci anni.

Mario Balotelli.

Mario è un artista e come ogni artista ha tutto proprio tutto tranne l’equilibrio.

Sarebbe un ossimoro avere un talento tanto cristallino e riuscire a contenerlo.

Gli artisti diventano grandi proprio quando sono contro.

Rivoluzionari. Scomodi. Contro ogni sistema stabilito.

Il 3 Novembre, Mario a Verona, ad un certo punto, stanco dei cori razzisti che gli piovono contro, prende il pallone tra le braccia e poi lo calcia rabbiosamente verso la curva scaligera.

Partita sospesa e Mario contro tutti.

Mario contro i tifosi beceri ed ignoranti, Mario contro ogni forma di pregiudizio e razzismo.

Mario l’Italiano nero.

Nel 2019 ancora Bianchi e Neri avrà pensato.

Mario Balotelli è un Napoletano dalla pelle nera.

Ci risiamo.

Punto e capo.

La fatal Verona si ritinge di tinte fosche e nere.

Meglio correggersi immediatamente.

Non è Verona, non è la bellissima e storica città, è invece una frangia scadente del tifo Hellas.

È tutta l’ignoranza di posti d’Italia in cui spira un vento razzista, un vento nero e violento.

Il fenomeno è cosa assai spigolosa. Non lo si può trattare completamente in un articolo sportivo è però un dato la multa che la società sportiva Verona calcio riceve ancora una volta.

12.000 euro.

3.000 per oggetti lanciati in campo ad Osimhen che festeggia.

Fanno 15.000.

Che cifra è?

È una cifra che dice qualcosa?

È una cifra che sancisce un messaggio o è vista come una pura contravvenzione?

Per una azienda che fattura milioni, la cifra 15.000 cosa significa?

Soprattutto cosa significa in rapporto alla gravità del fatto accaduto?

Questo è un paese strano.

Un paese in perenne ritardo educativo che non sa mai se punire o perdonare e quando farlo.

Il Napoli nel 2022 gioca a Verona e riceve ancora insulti di carattere razzista.

Ancora i buu, ancora il Vesuvio ed il fuoco.

È grave oltre ogni misura.

È grave non tanto per la misura pecuniaria inflitta, scarsa e scadente, lo è molto più per il suo cadenzato e stanco ripetersi.

Qualche settimana fa avevamo sinceramente ed onestamente criticato De Laurentiis per la sua infelice uscita sui calciatori africani.

Avevamo ammonito il presidente, ribadendo che gli esempi si danno dentro casa.

Prima noi poi gli altri.

Prima sistemiamo i nostri pensieri e poi condanniamo gli altri.

Non rassegniamoci al Razzismo.

Mai.

Miglioriamo.

