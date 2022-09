Napoli 5.0: sprint in partenza

Il Napoli 5.0 è partito a razzo. Prestazione e punteggio. Primo in Italia ed in Europa.

Lo scorso anno Luciano aveva dato la stessa impronta alla partenza?

Le 8 vittorie di fila avevano fatto gridare al prodigio.

La spiegazione c’era.

Mentre il Napoli affrontava l’Europa League con team di seconda fascia, le altre erano occupate con Liverpool, Atletico Madrid e Bayern.

Storia passata ora la partenza a razzo del Napoli 5.0 ha una nuova matrice. I Giovanotti della banda Spalletti sono in stato di grazia, Kvsratskhelia, Raspadori e Lozano in gol, Mario Rui uomo assist.

Il Napoli 5.0 fa del bene al mondo intero. Ironia e pallone.

Cosa è questa partenza tanto sprint? Ottima condizione generale momentanea o strategia studiata?

Domanda da bar.

Questo campionato fa test isolato. Nulla di paragonabile nemmeno il momento covid.

Tra pochissimo tutti fermi per il mondiale in Qatar. Tutta la condizione atletica e pedagogia affidata agli eventi in divenire.

Come torneranno i pezzi da novanta della serie A ?

Stanchi, stremati oppure rodati e pronti ? Tutto da scoprire. Il Napoli 5.0 cosi come la nazionale di Mancini starà a guardare.

Sarà contento De Laurentiis, nemico di ogni competizione fuori dai suoi stretti interessi.

Il Napoli 5.0 è partito a tutta. È una strategia da lepre? Reggerà alla distanza?

Un’azienda che mira al mercato europeo deve reggere.

Deve reggere particolarmente nel momento critico, la rosa pare poter reggere.

Sono giovani ma consapevoli, affamati in giusta maniera. Questo appetito va ben educato.

Evitiamo le indigestioni ed i digiuni. Questa volta serve arrivare a fine cena sazi ma non appesantiti.

Spalletti è avvisato.

