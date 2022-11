Napoli 5.0 sconfitto ma non vinto

Il Napoli perde ad Anfield 2-0 ma si qualifica comunque primo nel girone. Il Liverpool vince ma non basta. Sarà secondo.

Il Napoli gioca da grande squadra per 80 minuti, il Liverpool 100.

In estrema sintesi è questo il motivo di una bella serata di gala. Napoli battuto ma non abbattuto. Sconfitto ma non vinto.

I ragazzi di Spalletti ne escono senza ossa rotte. Ne escono rimessi in riga però. Se vuoi star a certi livelli non sono consentiti cali di tensione. Il Liverpool non ha abbastanza forza per far 4 gol ma ci prova.

Su certi campi, sebbene tu abbia le spalle al sicuro, non puoi fermare la corrente. Fermati un attimo prima del fischio finale ed i campioni ti puniscono.

Poco male, è una sconfitta che non da eccessivo dolore. Quasi preventivata, quasi accettabile ed accettata.

Giocar alla pari con il Liverpool, cecando in sé stessi la motivazione personale e collettiva, è cosa da grande squadra. “Una bella figura per 80 minuti poi i cambi, un fisiologico calo della tensione, il risultato considerato raggiunto e gli spazi si aprono. Loro si sono infilati” in una frase di Spalletti, possiamo raccogliere la sintesi di questa serata inglese.

Un minuto dopo il fischio finale, il Napoli 5.0, raggiunta la qualificazione Champions al primo posto e lo stesso in campionato, ha raggiunto un traguardo che mai era stato registrato.

Neanche con Maradona.

Primo in Italia, primo in Europa.

È un unicum ed è storico.

Cosa resta?

Resta la qualificazione storica, il primo posto, la considerazione che Lobotka, Anguissa, Kvara ed Osimhen non hanno “cambi” ed una considerazione internazionale di qualità.

Un altro tassello.

Una nuova lezione imparata.

Avevamo scritto si va ad Anfield per imparare, il Napoli 5.0 si porta a casa, senza dubbio, alcune certezze e qualche dubbio da verificare.

Sono i dubbi che aiutano a capire e crescere.

