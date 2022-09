Napoli 5.0: ringiovanire si, ma con lucidità.

Se Gaetano con le sue caratteristiche da centrocampista di pensiero, non entra in Napoli – Lecce, in una partita bloccata e con il Lecce arroccato in area, quando entra?

Se non ti è bastato il ritiro e tre gare di campionato per capirlo, cosa serve ancora ?

Non è che a Napoli si promuovono i giovani ma poi chi gestisce teme di buttarli nella mischia ?

Napoli – Lecce è il primo vero tentativo di “rinnovamento” e fallisce evidentemente.

Spalletti è l’uomo indicato per il mix di “vecchio” e nuovo?

Le risposte arriveranno a strettissimo giro.

I mondiali del Qatar impongono un ritmo forsennato.

Della serie Lobotka non può giocarle tutte ed il Napoli, fatta eccezione per Gaetano, senza Fabian, non ha un pensatore da centrocampo.

Così pare.

Lasciamo da parte i moduli ed i tatticismi. Quel che c’è seriamente da fare è trovare la chiave del nuovo corso.

Bisogna fare una scelta.

Si crede si o no nei giovani?

E se si crede in quali?

Non basta sfoltire e ringiovanire il catalogo.

Non basta salutare i datati e prendere i nuovi prodotti, serve capire quanto il nuovo sia adatto alla strategia.

Insomma bene Kvsratskhelia, bene Raspadori, Ostigard, Kim e gli altri ma che è un ringiovanire o un progettare?

Differenza non da poco.

Ringiovanire è per tutti, progettare solo per pochi.

Avrai anche un parco giocatori “adolescenziale” ma questo ti rende ciò di cui hai bisogno?

Hai un direttore d’orchestra capace di mixare il tutto?

Risposte a breve.

Intanto Napoli – Lecce non è stato progettare è stato ringiovanire.

Raspadori fuori dagli schemi e Ndombele praticamente fuori forma.

Questo più che sperimentare è affrettare.

Più che progettare è tentare.

Non è proprio quel che occorre.

Buttarli dentro la mischia quando praticamente non conoscono nemmeno la via degli spogliatoi è cosa saggia ?

Direte, se sei forte non hai problemi.

Se sei Milik arrivi il giorno prima entri e segni.

Un caso?

Non credo né al caso né alla Fortuna, piuttosto all’organizzazione e alla serietà di certe scelte, di campo e di gestione.

È un vantaggio guardare da fuori. Ti consente l’analisi fredda.

Gaetano resta in panchina, Zerbin praticamente non lo conosciamo, Zanoli neppure, Ambrosino per sua fortuna va a conoscere Fabregas.

Sarà un anno complicato per Luciano.

I cervelli non si inventano.

Risposte arriveranno a stretto giro. Davvero immediato.

