Napoli 5.0, primo incrocio verità

Il Napoli non ha tempo per rifiatare. Il calendario è pieno come un uovo. Zeppo.

C’è da correre, c’è il mondiale.

Chi vuol competere a certi livelli non ha scelta, correre o perire.

Il Napoli 5.0 è condannato. Correre.

Non sono previste soste, fermate, curve dolci fino al Qatar.

La Champions è già qui e prestissimo si va a Milano sponda rossonera. Sfida alla capolista da capolista.

Bel copione.

Glasgow poi Milano. Che bel tour settembrino.

Fin qui tutto il bello dell’operare per una azienda di caratura europea.

Aerei, viaggi, alberghi e stadi da mille ed una notte. A Glasgow è prevista aria da battaglia a Milano da arena.

Il Napoli 5.0 fino a questo punto non ha mai avuto timore degli scontri vis a vis.

Io stesso, nei suoi match recenti, l’ho etichettato come pugile da combattimento aperto.

Tatticismi sulla linea di metà campo e guardia alta.

Il Napoli 5.0 ha il diretto che chiude i match. A Milano mancheranno i jolly. Osimhen dalla parte azzurra, Leao da quella della fossa dei leoni.

Spazio alle seconde linee che scalpitano per diventare prime. Raspadori o Simeone lo scopriremo e lo stabilirà Spalletti.

Lobotka a Milano e Ndombele in Scozia?

Gaetano ha una chance?

Turn over, 5 cambi e 3 competizioni e chi non gioca mugugna forte.

Gasperini lo ha detto apertamente.

Della serie siamo troppi.

Il momento è delicato ma atteso e studiato.

Certi step servono per i piani futuri.

Crepet lo ripete spesso.

“se vuoi imparare a giocare a tennis devi sfidare Federer”.

È il primo incrocio di crescita. Incrocio verità. Dopo i due incontri capiremo chi è il Napoli 5.0, di chi ci si può fidare e a che livello si può andare in campo con i giovani.

Dopo il Liverpool c’è stato lo Spezia ora dopo i Rangers arriverà il Milan.

Siamo all’inizio di tutto.

Davanti c’è un mondo, una corsa infinita e tortuosa ma capire il momento è importante.

Importante soprattutto per Luciano che potrà avere un’ idea più chiara di chi è Ndombele, Zerbin e forse Gaetano.

Non c’è tempo per i test stile Castel di Sangro. I tempi estivi sono passati da un pezzo ora se si vuol capire, serve buttarli dentro anche in Scozia.

Mantra del Napoli 5.0 è “Lobotka non può farle tutte” e serve individuare il sostituto.

Spalletti ci sta pensando.

