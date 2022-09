Napoli 5.0, posto in prima fila

La Champions logora come le cose belle e significative.

Ruba e disperde energie. Soprattutto mentali.

Il palcoscenico è di quelli che agita se non si è educati alla scena.

Le emozioni vere non si possono limitare, anzi.

Guai a tenerle sotto un coperchio.

Diventano violente.

Energie che non si avvertono nelle gambe ma nella lucidità di corsa e di organizzazione.

È più che altro questo l’aspetto da curare quando a più riprese Spalletti parla di crescita.

La tecnica può migliorare, la tattica studiata meglio, i ruoli ben divisi ma la crescita del Napoli 5.0 e di un gruppo più in generale, passa inevitabilmente dalla gestione delle sue risorse mentali.

Energie sottotraccia.

È il sunto di quanto detto negli studi Sky da Esteban Cambiasso, uno che di Champions e triplete ne sa.

Ne è prova, secondo Esteban, la fatica che hanno fatto le big a battere Spezia, Torino, Samp e nel caso della Juve impattare con l’ottima Salernitana di Nicola.

È inevitabile.

Chi è chiamato a risultati prestigiosi deve imparare a convivere con la sua ansia da prestazione.

Bonucci a fine gara con i Granata di Salerno lo ha ribadito a voce alta.

“Qui non è prevista la mezza misura”.

O sei da grande azienda o l’azienda ti ruba la vita.

Il Liverpool ha rubato tanta energia, Gotti lo sapeva ed ha organizzato il fortino.

Ha retto fino al minuto 89.

Ora il Napoli 5.0 è chiamato ad una verifica caratteriale importante.

In 3 giorni la tournee prevede Glasgow e Milano.

Royal Theatre prima la Scala dopo. Da mozzare il fiato.

Il Napoli 5.0 si esibisce e già per questo deve esser felice ma ha anche dalla sua la possibilità di fare una gran bella figura.

È un tenore giovane, al primo giro d’onore ma ha lo spessore giusto.

Troverà una orchestra agguerrita anche se non rodata.

Anche in Scozia si sta ricostruendo.

Allenatore olandese in una realtà da rifondare.

Lo spessore della serata c’è, la tenuta la vedremo.

