Napoli 5.0, no illusioni ma solide realtà

Nell’articolo precedente abbiamo trattato della velocità con cui le emozioni si susseguono e di come il mercato sia affamato di questa immediatezza.

Tutto e subito.

Ora o mai più.

Quello che vale ora tra un’ora è già preistoria.

I gironi di Champions che hanno portato nelle casse della società un bel tesoretto, sono già alle spalle.

Si guarda soltanto avanti.

In questo ordine di idee e valutazioni è l’azienda Napoli.

Ad agosto, alla prima di campionato, era una solida azienda italiana, con un progetto nuovo ed un programma da definire.

Sfoltita di pesanti ingaggi e rinnovata di ingressi giovani.

Il mercato l’avrebbe definita azienda in osservazione.

Non un debito ma tipologia “start up”. Un nuovo inizio da capire per i mercati finanziari.

Si parte da zero anzi da 3 avrebbe detto Massimo.

A distanza di poco più di due mesi, il titolo Napoli, impazza a Wall Street. Le sue azioni sono in rialzo costante. Più di una volta si è stati costretti a chiudere per eccesso di rialzo. Chi ha comprato le azioni del Napoli 5.0 ora se la gode.

Se il Napoli fosse un titolo quotato in borsa, sarebbe un titolo top.

Le sue azioni sarebbero salite impazzendo.

Sembra un film, non lo è o quasi.

Giochiamo a far gli azionisti da bar ma il Napoli 5.0, in pochi mesi, ha visto la sua quotazione sportiva e finanziaria sobbalzare fortemente in avanti.

Senza far i conti in tasca ad Aurelio De Laurentiis, possiamo dire che un bel gruzzoletto è entrato e altro arriverà.

Se non altro il mercato, al momento, scommette sul Napoli.

È un investimento sicuro.

Molti vorrebbero esser partner della Ssc Napoli ora che è al top della visibilità internazionale.

Non facciamo conti né analisi di finanza, è evidente che pochi matti potevano immaginare di trovarsi in questa vantaggiosa situazione.

Kvsratskhelia è un patrimonio.

Osimhen lo stesso.

Lobotka nemmeno a dirlo. Di Lorenzo, Kim, Ostigard ed altri dieci sono da considerarsi pedine spaziali.

Chi lo avrebbe mai detto.

Nessuno o solo qualche matto, conta che non si tratti di un film.

Come diceva quello spot bancario “non vendiamo illusioni ma solide realtà”.

