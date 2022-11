Napoli 5.0: nessun uomo è un’isola

“Nessun uomo è un’isola” scriveva John Donne, ripreso poi in un celebre racconto di Thomas Merton.

Riserve, comprimari, uomini da mezz’ora, chiamateli come preferite, chiamateli come meglio vi pare ma sappiate che questi sono tasselli importantissimi.

Essenziali.

Alcuni, della capacità di farsi trovare pronti, hanno fatto il principio della propria fortuna.

Ricordate il Mertens di ultima generazione?

I suoi gol a partita bloccata, uomo da guizzo in uno stagno.

È una caratteristica da pochi entrare in partita in corso o quando serve e sfoderare una gran prestazione.

È prerogativa di gente concentrata, matura e determinata.

Si allenano più duramente dei “titolari”, restano concentrati, seguono attentamente ogni attimo della partita. La devono leggere. Devono percepire che il loro momento sta arrivando. Il Napoli ne ha alcuni che davvero stanno tenendo l’elastico.

Ci viene in mente Demme, Ostigard, lo stesso Sirigu.

C’è da essere pronti, più pronti di quelli che son certi della maglia.

Raspadori, Simeone, Politano, Lozano, più che riserve o alternative possiamo considerarli attori protagonisti a scomparsa. La loro presenza è praticamente sicura. Hanno uno spazio che sempre si ricava. Altro discorso è per Zanoli, Zerbin e Gaetano. Probabilmente il mercato che arriverà sarebbe un pensiero da tener in mente.

Ma a chi, oggi, verrebbe in mente di lasciare Napoli?

A chi verrebbe in mente di non far parte di un sogno che prende consistenza?

Mancano un paio di partite, poi vacanza in Turchia.

Gli uomini di cui abbiamo appena detto saranno utilissimi. Arriva l’ Empoli. Qualcuno potrebbe rifiatare. Pronti tutti.

Pronti i primi, i secondi e quelli che fino ad ora hanno fatto panchina.

Nessuno può considerarsi fuori. Nessuno può lontanamente ritenersi a riposo.

L’elastico è teso al punto giusto.

La giusta tensione, quella che produce successi.

