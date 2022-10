Napoli 5.0, l’attacco al futuro

Le classifiche sono dati incontrovertibili, consentono una immagine istantanea del momento.

Il Napoli 5.0 esce dalla camera oscura dello sviluppo fotografico con i gradi del primato.

Zero chiacchiere. Basta questo per ritenersi soddisfatti?

Non del tutto.

Chi vuol primeggiare ha il dovere di studiare anche quando pare non ci sia bisogno.

Gli obiettivi diventano grandi per chi sa mitigare appetito e fame.

È opportuno, quindi, stilare una classifica che tenga presente il momento ma anche il futuro che ci attende.

Consideriamo questo momento come un trampolino da lancio.

Il Napoli 5.0 è un tuffatore nell’atto del suo momento di slancio.

Rimbalza sul trampolino e si slancia.

Il salto può portarlo in “paradiso”.

Le classifiche, abbiamo detto, fotografano un istante. Restano pur sempre momentanee.

Il punto di una retta.

Esprimono un’opinione netta allo stesso tempo.

Il Napoli 5.0 al momento è riconosciuto come protagonista europeo.

Lo dice il girone Champions ed il primato nazionale.

L’azienda è in crescita e la squadra ne è motore.

Acquisti, investimenti ed innovazione.

Ecco il political message del Napoli 2022.

La ricerca di nuovi mercati e nuovi spazi dove collocare il marchio Napoli.

Tra breve si approda in Turchia ed anche quello è un mercato nuovo. La Turchia calcistica sta crescendo. Diversi sono gli Italiani da quelle parti.

Cresce la Squadra, cresce l’Azienda.

Il Futuro attende.

