Napoli 5.0: La forza del Gruppo

Napoli 5.0

Verona è una città difficile per chi dal Sud si presenta al balcone di Giulietta.

È un luogo in cui troppe volte si è dovuto metter da parte lo sport e parlare di temi delicati, seri e purtroppo in Italia mai realmente affrontati.

Lasciamo da parte il tema dei temi e dedichiamoci ad uno che porta il nome inglese di Leadership ma che facilmente traduciamo con Responsabilità.

Chi sarà nel Napoli 5.0 ad assumersi la responsabilità di essere Napoli?

Chi dei senatori rimasti si assumerà il titolo di portavoce di questo nuovo corso?

A ben vedere il Napoli è ben attrezzato.

Ha uomini di calore e uomini di riflessione.

Ha i fumantini Mario Rui ed Osimhen ed i candidi pensatori alla Di Lorenzo e Lobotka.

Un buon mix e che funziona abbiamo detto e ci pare di poter ribadire.

Partiti gli uomini esperti, dalla caratura internazionale e dalle esperienze diverse e lunghe, ora il Napoli non dovrà ricercare uno o due uomini che nello spogliatoio ricreino la vecchia sinergia, nossignore, dovrà invece, creare una nuova e più attuale forma di governo.



Prenda il Napoli spunto dalla politica.



Nel senso buono, intendiamoci.

Servirà far canalizzare più e diverse volontà e sinergie.

Accade questo nei nuovi corsi.

Negli stabilimenti di nuova forgia.

Strategia aziendale chiara, prodotto in testa, uomini a lavoro per lo stesso scopo.

Il Napoli 5.0 da qui deve ripartire.

Osimhen al servizio di Di Lorenzo, Lobotka a supporto di Mario Rui, i giovani a correre per i più adulti e questi ultimi a difendere le spalle degli ultimi innesti.

Tutti a remare nella direzione che vorrà Spalletti.

È lui il comandante di questa barca.

A lui è affidato il ruolo di tenere a bada i bollenti spiriti dei più facinorosi e di sollevare invece il calore dei più miti.

Non sarà facile ma Napoli è città che si presta perfettamente alle imprese disperate ed alle battaglie rivoluzionarie.

Non basteranno 4 giornate ne serviranno 344 ma questa squadra può diventare leader di se stessa.

È la somma che fa il totale ci ha insegnato il Principe Totò ed la Squadra, intera, che fa la Responsabilità.

