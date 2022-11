Napoli 5.0, la calma è la virtù dei forti

In tempi ormai vecchissimi, avevamo detto che il Napoli 5.0, assomigliasse fortemente ad un pugile.

Un peso medio-massimo innamorato del combattimento corpo a corpo.

Trovarsi nel centro del ring e darsele di santa ragione.

Picchiare al corpo. Saltellare nervosamente e respirare forte prima di colpire.

Trovare lo spazio tra la guardia e la difesa dell’avversario ed entrare col diretto.

Quando però difronte si para un avversario “rinunciatario” o evidentemente incapace di ribattere colpo su colpo, il Napoli 5.0 si imbambola.

Ed infatti questo torpore dura un tempo e mezzo.

60 e più minuti.

Servono i cambi, un guizzo di Victor e la precisione di un subentrato Lozano.

Fatica. Una discreta fatica sebbene l’Empoli tiri in porta solo a fine gara. Fa poco ma i toscani sono ben organizzati. Nel primo tempo non soffrono nulla poi i cambi fanno la differenza.

Il tasso tecnico è impari.

Vicario può farci poco e Zanetti lo stesso.

Complimenti per la prova ma il Napoli 5.0 nel manico ha troppi conigli da tirar fuori. Il 2-0 è giusto per la pazienza e la calma.

Ecco pazienza e calma.

Sono queste le due caratteristiche dell’incontro. Non si poteva col furore. Stasera non si poteva. È servita la pazienza. La calma.

Serviva ragionare e restar sereni. Spalletti ha saputo scegliere.

Il risultato è venuto ed il miglior viatico per il cammino.

In giornata avevamo detto non ci si deve nascondere.

Stasera, sostenuti dalla caratteristica dei forti, la pazienza, possiamo aggiungere, guai a nascondersi.

Prendiamo con i 3 punti, il privilegio di guidare il nostro percorso.

Avanti tutta.

