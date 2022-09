Napoli 5.0, il triangolo del fuoco

Il Napoli 5.0 è una creatura neonata. Ha pochi giorni di vita e si affaccia alle cose con la gioia di sperimentare e conoscere. La pedagogia dell’infante è cosa da Indiana Jones.

Esperimenti, conoscenze, rischi, pericoli e tante domande.

Da zero a tre anni lo sviluppo di un bambino è una serissima rivoluzione. Si decide tutto. Le neuroscienze dicono che nei primi 3 anni il bambino stabilisce che idea avrà di sé e del mondo.

Il calcio ha tempi ultra mega serrati e deve capire di sé tutto in un sol giro di giostra.

Il Napoli 5.0 è frutto di una ricostruzione ma non solo. È frutto anche di una revisione del progetto aziendale.

Il ridimensionamento del monte ingaggi, un nuovo progetto, la valutazione di nuovi mercati.

Il calcio è anche investimento di sponda.

Le Georgia ad esempio ora conosce e segue Napoli.

È marketing, è business.

La partenza di alcuni senatori ha liberato lo spogliatoio di alcune tossine rimaste nell’aria.

Era inevitabile una pulizia profonda.

Il vecchio non si sposava più col nuovo ed in questo la dirigenza ha le sue colpe.

Quel che però è giusto rimarcare è che la giovane creatura appare leggera.

Si badi bene la leggerezza, come dice meravigliosamente Calvino, è cosa seria.

Non è minuzia, anzi.

È la perfetta considerazione di come approcciarsi alle cose.

Una sorta di idea equilibrata che fa di ogni appuntamento un incontro e negli incontri si cresce e si impara.

Sempre.

Per far grandi imprese, la storia lo insegna, devono venir a crearsi alcuni presupposti ed almeno 3 elementi fondamentali.

Il DESIDERIO , la VOLONTÀ e la COMPETENZA.

Funziona nello stesso modo il triangolo del fuoco.

Innesco, combustibile e comburente.

L’assenza di uno dei 3 non consente l’incendio.

Chi desidera può approfondire.

Il desiderio è la miccia, la volontà è la forza e la competenza è la società che traccia la strada.

Il Napoli 5.0 li ha?

Li ha tutti o difetta ancora in qualcosa o qualcuno?

Ognuno trovi la sua risposta.

