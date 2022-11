Napoli 5.0: il peso dolce della responsabilità

Giunti a questo punto non ci si deve nascondere.

Badate bene, abbiamo detto non ci si deve.

Il non ci si può e già passato.

Il Napoli è chiamato a fare il Napoli. Il Napoli è chiamato a far il capo classe ed il capo classifica.

Non confondetelo con Egocentrismo, saccenza o mania di protagonismo.

Assolutamente no.

A questo punto il Napoli è tenuto a prendere sulle spalle il peso meraviglioso della responsabilità.

Il Napoli 5.0 è responsabile di sé stesso, del suo primato e dell’ essere temuto in Italia ed in Europa. Chi lo ha ripetutamente incensato, non scherzava. Questo Napoli, per tanti scomodo ed ingombrante, è artefice del proprio cammino.

È un privilegio per pochi.

Chiunque arriverà al Maradona proverà a fare l’impresa più che il colpaccio. Per molti, bloccare la banda Spalletti potrebbe diventare un ‘ ossessione. Il motivo di un intero campionato.

L’ Empoli proverà con le sue forze. Nessuno ha da perdere al Maradona.

Se perdi lo fai con la squadra più in forma, se vinci fai il grande botto.

Più che conveniente.

Proprio in virtù di questa scomoda condizione il Napoli è chiamato costantemente a fare il Napoli.

Passi falsi non se ne possono fare. Lo sa Spalletti, lo sa il pubblico e la città.

Ogni step è una montagna. Ogni partita un pilastro.

A questo punto bisogna ambire. A questo punto serve credere in sé stessi. Nulla va considerato occasionale o fortuito. Vanno curati i particolari e stretti i bulloni.

Arriva l’ Empoli e vale quanto il Real Madrid.

Si fa sul serio.

