Napoli 5.0 e la rincorsa allo scudetto: focus su squadra e dirigenza

A Napoli ancor prima di alzare le persiane, il tifoso che si sveglia si fa la domanda solita.

Non importa come è il tempo, se piove o è ritornato il sole, si vuol capire se il Napoli 5.0 è o non è squadra da scudetto?

Sta diventando un’ossessione e questo non aiuta l’ambiente, lo costringe a lavorare sotto un’eccessiva pressione. Vedremo poco a poco.

Proviamo nel nostro piccolo a dare uno sguardo alla questione.

Procedendo a ritroso, abbiamo imparato come chi vince il campionato viva di due componenti: Squadra e Società, una rosa ampia e ben assortita ed una dirigenza capace di intervenire con la cassetta degli attrezzi.

A questo proposito l’intervista di Paolo Maldini al festival dello Sport è un momento di teaching manageriale di spessore.

Il Napoli 5.0, a differenza di quello dello scorso anno, ha i cambi, le rotazioni, il parco ricambi e le qualità per arrivare in fondo.

Le Nazionali restituiscono gli attaccanti in stato di grazia. Kvsratskhelia miglior calciatore del week end europeo e Raspadori uomo attacco di Mancini. 2 gol e Nation League di Giugno conquistata. Per Giacomo un ottimo punto di partenza che può permettergli di prendersi la Nazionale.

Kvsratskhelia è un dato di fatto, nessuna ipotesi, soltanto certezza. Vento in poppa.

Mario Rui torna da leader e salda lo spogliatoio. Si festeggerà a Castelvolturno. Il Napoli 5.0, la squadra, pare un team che può vincere.

Un’analisi sommaria ci dice che escludendo alcuni casi, la squadra ha un suo forte equilibrio. Qualcuno potrà sentirsi poco utilizzato, poco considerato, ma è il prezzo da pagare quando si lavora per vincere. Qualcuno deve sacrificare spazio e tempo.

Fin qui tutto pare a posto.



I dubbi vengono a crearsi sul secondo aspetto della vicenda: la Dirigenza ossia quella parte che si occupa della stanza dei bottoni.





È trascurabile?

È secondaria?

Riteniamo di no, anzi.

La funzione che esercita chi dirige da appunto la rotta.

Il timore è che la squadra ad un certo punto potrebbe sentirsi monca.

Della serie piove forte, noi spingiamo ma sarebbe il caso di giocare al coperto.

Probabilmente ora che la barca naviga serena non se ne sente il bisogno ma servirà.

Lo scudetto lo si vince se le due componenti, squadra e dirigenza, viaggiano dello stesso passo.

Il Napoli 5.0, nuova creatura, pare adottare un passo rapido ma ben legato.

Ci son buone possibilità.

