Napoli 5.0 e integrazione: o tutti o nessuno…

Un Paese moderno si misura soprattutto in rapporto alla sua capacità di abbattere barriere.

Un Paese può definirsi moderno se le difficoltà quotidiane di spostamento e di servizi, non solo sono consentite a tutti ma lo sono senza che il tutto diventi una impresa.

La mobilità anche in un mondo che fa tutto attraverso una tastiera, non può prescindere dalla moderna concezione tecnologica di strutture e servizi. Scuole, ospedali, teatri, edifici di pubblico interesse ed anche stadi, devono assolutamente essere a misura di fragile.

“Fragile” è il bambino, la donna, l’anziano oltre che il soggetto con limitata capacità motoria.

Fragile non è debole, fragile è chi necessita di una più seria e giusta attenzione maggiore. Cura dei particolari.

L’ Italia è un paese vecchio. È evidente.

Lo dicono i danni che le città subiscono ad ogni temporale. I cambiamenti climatici, tema urgentissimo sulle scrivanie di ogni governo, hanno costretto città di ogni misura a correre ai ripari.

Allerta meteo e si chiude.

Parchi, scuole, cimiteri. Tutto per evitare la conta dei danni.

Prevenzione.

Lo stadio non può essere scisso dal contesto. Lo stadio deve essere considerato un “bene” accessibile a tutti ed allo stesso modo.

Quello che è accaduto ad un gruppo di ragazzi nella sera di Napoli – Ajax è vergognoso per due motivi. Civiltà delle strutture e civiltà educativa.

Chi conosce il San Paolo, oggi Maradona, sa che è uno stadio di vecchia concezione e pieno di scale. Il restyling delle Universiadi ha solo in parte sistemato le falle di un vecchio casermone.

on sbagliano quelle società che immaginano uno stadio più piccolo ma più funzionale.

È accaduto che ragazzi, muniti di regolari biglietti, Ragazzi Speciali, dopo esser riusciti ad accedere allo stadio, cosa già complicata e faticosa, non hanno potuto assistere alla partita perché i loro posti erano stati abusivamente occupati.

Questo raccontato, purtroppo non è un casa isolato, già successe ad un ragazzo diversamente abile durante la partita contro il Genoa, giorno dell’addio a Insigne.

Il ragazzo accompagnato dal fratello fu respinto all’ingresso perché seduto su una sedia a rotelle. Il fratello, sebbene si fosse proposto di prenderlo in braccio pur di farlo entrare nello stadio, non ha potuto vedere l’addio del suo beniamino.

In questo nulla c’entra lo stadio, la tecnologia, le scale e le barriere.

C’entra il secondo e ben più grave aspetto della “barriera”.

Quella sociale Educativa. Qui se non si partecipa veramente sarà impossibile migliorare. Serve comprensione e partecipazione. Il Napoli a quanto ci risulta fa poco in questo senso.

Troppo poco.

Una società che ambisce a vincere deve guardare ad ogni suo aspetto. Business ma anche “sociale-strutturale”.

Lo scudetto si vince unendo fattori diversi.

Squadra, città e persone.

C’è tanta strada da fare.

Ancora.

