Napoli 5.0: 37 minuti per il primato

Al 37′ del primo tempo il Napoli vince 3-0. È primo e il Torino è in ginocchio.

Il primo tempo finirà 3-1 ed il Torino di Juric darà qualche piccolo grattacapo alla difesa del risultato per i secondi 45 minuti sintesi di un pomeriggio napoletano.

Prova di resistenza e maturità.

Non si poteva brillare per tutti i 90 minuti.

Si tornava in gruppo dopo le Nazionali e qualcosa bisognava cedere all’avversario. Sinceramente poco, pochissimo. Prova di compattezza, resistenza e maturità. È un dato che conta più dei tre punti.

Qualcuno più appannato, altri più in palla, conta relativamente, il gruppo ha risposto. A questo punto della stagione conta il contesto meno il singolo. I Nazionali non potevano essere lucidissimi, il gruppo ha sopperito. Lo stesso capitano in conferenza lo sottolinea. Già in estate era venuto fuori un clima complessivo di distensione. Pensiero di Giovanni di Lorenzo.



Pare proprio che gli interessi dei singoli combacino con quelli del complesso. Insomma tutti al servizio della causa, se non è tutto quello che occorre è certamente un dato che conta e tanto.

Servirà sempre più essere un corpo unico. Sarà sempre più fondamentale il gruppo. Questo Napoli 5.0 sembra diventarlo ogni giorno un pizzico in più: maturo al punto giusto ed in questo clima il singolo si esalta. Bravo Alex.



In questo contesto la città segue e supporta.

Al 37′ del primo tempo il Napoli 5.0 vince 3-0. Hanno segnato Anguissa e Kvsratskhelia. Il Torino è in ginocchio e si ritira nell’angolo dei secondi. Il Napoli è primo, il “guaio” è che nello stesso tempo lo è anche il Bari.

3-0 per Padre e figlio.

Primi in classifica in serie A ed in serie B.

Ed ora?

Ora che si fa?

Lasciateci tempo. In settimana tratteremo l’argomento.

Buona domenica ai tifosi primi in classifica.

