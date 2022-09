Napoletani a Milano, Spalletti sfida i campioni d’Italia

milano

Si torna al nord e si fa visita alla co-capolista.

Il Milan.

Si torna dalla Scozia con l’idea di poter far male a tutti.

Maignan lo sa.

Le marcature su Lobotka e Kvaratskhelia saranno praticamente ad uomo.

Ci sarà da correre per liberarsi.

Alla porta ad attendere la banda Spalletti, i campioni d’Italia del signor Pioli.

Lo ammettiamo, credere che il Milan sia campione d’Italia e che lo scudetto sia stato vinto da Pioli, un pizzico, fa rivoltare le budella.

Ha vinto il terzo incomodo.

Napoli poco coraggioso ed Inter autosabotata.

8 pareggi di fila. Incredibile.

È andata così.

Milan a festeggiare in piazza e Napoli a rimpiangere.

Storia passata, guardiamo avanti.

Si torna a Milano e molto probabilmente si torna da nemici assai temibili. Il Napoli 5.0 con la sua freschezza di compagine sbarazzina fa paura al diavolo rossonero.

L’occasione è ghiotta per il Napoli e per Spalletti.

È dopo lo show con il Liverpool, il primo vero esame da universitari.

Diritto civile per chi ha fatto Giurisprudenza.

Anatomia I per i medici.

È occasione di confronto per diversi motivi.

Squadre che si rinnovano contro chi consolida. Concezioni di calcio simili ma non uguali. Aziende di storia diversa ed allenatori dall’opposto profilo.

Pioli, misurato, dimesso e sempre concentrato, Luciano da Certaldo colorato, istrionico e spumeggiante.

Pioli che dialoga amabilmente con i suoi calciatori, stile chioccia e Luciano che preferisce la bacchetta.

Quella dei maestri di un tempo.

Pioli avvicina, Luciano coordina.

Tipologie diverse che però fruttano.

Le conferenze stampa di Pioli sono incontri, quelle di Spalletti più che altro scontri.

È un burrascoso Luciano.

Non è detto sia un difetto .

Chi rende meglio?

Chi è più aziendalista?

Chi è meglio calato nella realtà in cui opera?

I risultati per ora sorridono al tecnico rossonero.

Meno anni di carriera ed un titolo nazionale in bacheca. A Luciano brucia, ne siamo certi.

Milan-Napoli sarà sfida tra diverse tipologie di calcio.

Organizzato e tatticamente raffinato per entrambi, probabilmente diverso nella sua interpretazione.

Chi sfida chi?

Pioli sfida Spalletti o il contrario?

Chi dei due tecnici, alla settima di campionato, deve rischiare il colpo?

Chi dei due può organizzare una partita più accorta?

È idea che il Napoli 5.0 non deve far calcoli.

Può consentirsi il lusso di tentare il colpo che mette il campionato in crisi.

Pioli non teme il Napoli, lo rispetta.

Spalletti ha giocato al profilo basso.

I due si incontreranno per la stretta di mano canonica un attimo prima del fischio iniziale.

Basteranno pochi minuti per capire se il Napoli 5.0 reggerà il palco di Milano.

La Scala.

