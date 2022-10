Mourinho: la caduta degli dei

C’è una sola cosa più faticosa del “perdere”, è il non ammetterlo.

Mourinho perde e perde male.

Perde e non lo ammette.

Non gioca, va al tappeto ma in sala stampa fa finto vittimismo. Arbitri e stanchezza dei singoli ma soprattutto mala sorte.

Una delusione per gli innamorati del senso sportivo. Il ring è democratico e meritocratico. Non ammette bugie. In questo, il calcio è cosa semplice.

A fine gara restano i numeri, le statistiche, se non si vuol guardare il risultato che può essere falso, i numeri non lo sono mai.

Mourinho ci delude.

Ci delude per la stima che gli abbiamo concesso negli anni perché i risultati meritano rispetto e stima.

Il dopo partita dello Special One è complicato.

A tratti un gatto sugli specchi, silenzi ed omissioni, ammiccamenti e strategia da vittima ne hanno fatto da padrona.

Unica colpa aver detto ai suoi che il profilo di Irrati è da arbitro inglese.

1-8-2 è un modulo da Italia anni 60.

Roma e la Roma meritano altro ma sono argomenti che non devono toccarci.

Ci deludi Mou.

Ci deludi Special one.

Ci deludi e ci allontani.

Perdi due volte.

Sul campo e come uomo di sport e questo ci fa male.

Bisogna saper vincere ma ancor più saper perdere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati