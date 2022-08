Monza, vacanze d’agosto

4-0. Rotondo. Risultato da spot. Sarà felicissimo il presidente. Pomeriggio al cinema. Super eroi contro nanetti. Il Monza ha da lavorare tanto. Tantissimo salvarsi non sarà facile, caro dottor Galliani. Lo dica al Cavaliere. Il Napoli ha fatto il disegno perfetto. Ha stirato perfettamente la camicia ed ha indossato la giacca che calza a pennello. Evitiamo di raccontare lo schiacciante resoconto dei dati statistici. Direbbero di un incontro simil ritiro estivo ed invece è la seconda di campionato di serie A.

Il Napoli praticamente non va mai in difficoltà. Non può succedere. Il divario anche a ritmi compassati è di misura e spessore. Davide e Golia in salsa partenopea. In questi casi entra in gioco anche una sudditanza psicologica da grande stadio e grande cornice. Il Monza la subisce tutta. Il Napoli fa del Monza un sol boccone e lo fa nel primo tempo. Nel secondo accademia ed allenamento. È presto. È molto presto ma sono punti fondamentali. Lo scorso anno il cruccio era stato le piccole squadre in casa. I punti persi con Empoli e Spezia. Questa stagione deve essere diversa. Caro Napoli ti attendiamo. Monza, bella festicciola ma i gran balli arriveranno dopo. Gli abiti ben stirati li abbiamo provati. Siamo pronti.

