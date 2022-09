Milan – Napoli: scontro fra titani

Per poterci calare dentro Milan – Napoli anno 2022, dobbiamo fare uno sforzo di onestà e fantasia.

Il quanto più possibile.

Abbandoniamo solo per un pomeriggio la storia, i ricordi, il San Paolo e gli scudetti anni 90 ed immergiamoci nell’atmosfera di questo fine Settembre.



Fatta eccezione per il signor Paolo Maldini, di quel Milan resta unicamente un agrodolce ricordo.



È un’altra epoca.



Quella, in un mondo che corre a mille all’ora è praticamente preistoria.

Capoliste a confronto. Pioli contro Spalletti.

Kvsratskhelia contro Giraud.



Per alcuni versi il nuovo che sfida il concreto.



Il Milan è campione d’Italia, poche chiacchiere. Si va in casa dei campioni in carica. Ci si va da capolista ed è una notizia meravigliosa. Da pari a pari.



Nessun timore reverenziale. Il Napoli 5.0 è temibile e si presenta al Meazza per far punti.



La bella figura ne è conseguenza

Fino a questo momento, il Napoli 5.0 non ha sofferto di panico ed ansia da prestazione.

Non vivrà disagio in casa del diavolo, ne siamo certi.

Euforia e filosofia d’attacco. Ecco quel che accomuna le due compagnie .

Giovani di bellissime speranze mixate a certezze.

Kvsratskhelia con Lobotka, Messias con Giraud.

Filosofia moderna di aziende moderne.

Il modello italiano a sfidare la strategia americana.

Sono a confronto Davide e Golia, diciamolo serenamente.

Il Milan della sua storia ha fatto fondamenta.

Il Napoli è un gigante nella testa, topolino nei suoi insediamenti.



Cresce lento ma pare porre fortezze sul percorso. Servirà tempo all’azienda De Laurentis per strutturarsi a carattere europeo.

L’incontro – scontro della settima giornata è test per entrambi.

Test di crescita e maturità.

A che punto del cammino siamo?

Vale per entrambi. Questo è un calcio che non da garanzie. Oggi sei primo, domani rischi di prendere schiaffi sul campo della penultima.



Mourinho è uscito con le ossa rotte da Udine. Sarri, umiliato in Uefa League.

Sarà scontro tra filosofie giovani ed innovatrici.

Allenatori moderni e navigati.

Aziende dal carattere europeo.

Sarà un bel pomeriggio.

Sarà un incontro importante.

Palco di livello e scenografia da super bowl.

Il Napoli 5.0 può.

Deve.

