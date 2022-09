Milan-Napoli, la mille miglia

milan

Milano è uno snodo fondamentale.

Poche chiacchiere.

In questa partita si capiranno cose importanti.

In test come questi si valuta la misura di un progetto.

Arrivare a 30 per questo organico è relativamente semplice, è fare 31 che lo rende vincente.

È vero, il Napoli 5.0 è un prodotto nuovo ma è pur vero che viviamo un momento storico calcistico in cui nessuno è più di qualcuno.

Fatta eccezione per due o tre club in Europa, nessuno può considerarsi solo per blasone, superiore.

La cifra tecnica si è alzata ovunque ed almeno nella fase a gironi di Champions, consente fantasie.

Il campionato italiano, oramai lo conosciamo. Lo vince il più regolare non il più forte.

Juve in difficoltà evidentissima, Inter precaria, al momento è affare a due.

Napoli e Milan.

Escluso il Bayern, il City, il Real, il Psg ed il Barcellona, possiamo dire che il calcio può far gioire proprio tutti.

Il Napoli può battere il Milan. Lo può battere con le stesse armi con cui ha schiantato i Reeds.

Può batterlo sul campo adottando la stessa tattica usata finora.

Sfrontatezza in avanti e solidità dietro.

Il Napoli 5.0 a dispetto della sua giovanissima costruzione è già robusto e vivace.

Ha in Kvaratskhelia un’arma potente e nuova.

Un pericolo sconosciuto per i rossoneri abituati da tempo ai movimenti di Insigne e al genio di Mertens.

Sarà una sfida nuova.

Il Napoli 5.0 è nuovo anche nel suo interpretare il ruolo. Raspadori quaai certamente al posto di Osimhen.

Il Napoli deve metterla sul piano della sua freschezza.

Strafottenza intelligente ci piace definirla.

Non cadere nel tranello di San Siro.

Il Meazza può far tremare le gambe.

In campo non ci sarà Baresi, Seedorf, Kaka’ o Gullit ma il diavolo rossonero può far cose importanti.

Assenti Leao ed Osimhen la sfida sarà più terrena.

Il Napoli può e deve far risultato.

Il Napoli va a Milano per capire.

In questa sfida, alla settima di campionato, non sono in palio soltanto 3 punti. È in palio per la banda Spalletti un’idea.

Quella idea che puoi davvero giocartela ovunque e che la tua macchina ha tenuta.

La mille miglia è davvero lunga.

Potenza ed affidabilità.

Spalletti lo sa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati