Maria Sole Ferrieri Caputi: ottima la prima

Sassuolo – Salernitana la vince Maria Sole Ferrieri Caputi.

Sicura, sempre vicina all’azione, determinata e determinante.

È un esordio con i fiocchi. Finisce in goleada per i neroverdi e del fatto che ci sia un arbitro donna in campo ci si dimentica dopo 5 minuti, il che è un bene.

Un arbitro che non si “vede” lascia spazio ai protagonisti e dirige con equilibrio e giusto distacco.

Brava Maria Sole, ne usciamo tutti un po’ vincitori. Sarà una visione romantica ma tutti guadagniamo qualcosa: tu il diritto di sentirti alla pari con i colleghi maschi e noi un pizzico più moderni.

Migliori come uomini e donne che seguono il calcio ed il suo potenziale messaggio. Siamo romantici, non c’è dubbio.

Nel Paese che lancia banane in campo e costringe i bambini a girarsi la maglietta, l’esordio di Maria Sole è più che un bel momento.

Il calcio ha bisogno di Donne. Ne ha bisogno per avere un più equilibrato sviluppo. C’è bisogno di una premessa più domenicale. Il tono da guerriglia va abbassato, le famiglie devono tornare allo stadio. È il business che lo chiede. Gli stadi sono sempre più desolatamente vuoti. Aver più donne in campo, nelle dirigenze, negli organigrammi, sugli spalti fa del bene al sistema pallone.

È il business che lo chiede anzi lo impone.

Brava Maria Sole e grazie.

